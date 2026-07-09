Производители нас обманывают: почему апельсины продают в красных сетчатых мешках (фото)

По словам исследователей, есть веская причина, почему апельсины часто продают в красных сетчатых мешках, а лимоны — в желтых.

Большинство людей не задумывались над тем, почему апельсины часто продаются в странных красных сетчатых мешках, а лимоны — в желтых. По словам ученых, на самом деле, это не более чем трюк, используемый производителями продуктов питания и супермаркетами, чтобы обмануть чувства покупателей и заставить посетителей магазина купить больше фруктов, пишет IFLScience.

По словам исследователей, красная или оранжевая сетка, обернутая вокруг фрукта, делает цвет его кожуры более насыщенной и глубокой, что придает ему более сочный и привлекательный вид. Даже если фрукт еще немного недозрелый, цветная сетка маскирует зеленые тона и преувеличивает оранжевые, заставляя его выглядеть более спелым, чем он есть на самом деле.

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К слову, именно для этого лимоны часто кладут в желтые сетки, чтобы подчеркнуть их естественный цвет. Если положить эти тропические фрукты в желтые сетчатые мешки, они будут выглядеть оранжевыми, а значит не такими привлекательными.

Ученые отмечают, что этот принцип на самом деле основан на иллюзии конфетти — визуальном феномене, при котором восприятие цветов сильно зависит от окружающего контекста. В этой оптической иллюзии нейтрально окрашенный шар помещается в сетку из линий разного цвета. Когда линии определенного цвета находятся на переднем плане, цвет шара, кажется, сливается с цветом линий.

Изображение, демонстрирующее обманчивую красоту апельсинов из Гегенфуртнера: незрелый зеленый апельсин (A) в сетке для апельсинов, (B) отдельно и (C) в "сетке Мункера" Фото: Gegenfurtner/i-Perception/2024 (CC BY 4.0)

В исследовании 2004 года психолог Карл Гегенфуртнер из Гиссенского университета подробно описал, как в пакете с апельсинами из супермаркета используется иллюзия конфетти. Ученые пришли к выводу, что сама по себе ассимиляция цвета оказывает сильное влияние на восприятие цвета, превращая зеленоватый апельсин в красивый оранжевый. Производители и продавцы фруктов поняли это, а потому успешно используют иллюзию конфетти в своих интересах.

Ученые отмечают, что иллюзия конфетти основана на принципе, согласно которому человеческий мозг запрограммирован на обработку периферийного зрения и цветового восприятия.

По сути, наш мозг стремится обеспечить нам плавное, бесшовное восприятие, которое можно понять максимально эффективно. Точно так же зрительная система запрограммирована на восприятие однородности и плавных переходов. В результате, когда апельсины помещают в красную сетку, человеческий мозг объединяет эти цвета, чтобы упростить увиденное — фрукты выглядят спелыми и оранжевыми.

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