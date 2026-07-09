Ежедневно на севере Австралии появляется облако: по нему можно сверять часы (фото)

Гектор-конвектор — одно из самых странных природных явлений в мире, представляющее собой грозовое облако, которое то и дело появляется в одном и том же месте.

Почти каждый день после обеда над островами Тиви на севере Австралии появляется один и тот же гость: Гектор-конвектор. Это гигантское грозовое облако появляется, как по часам, в одно и то же время над островами в знойный период "нарастания" между сентябрем и декабрем, а затем и в течение самого сезона дождей, когда муссон неактивен, пишет IFLScience.

Гектор — кучево-дождевое грозовое облако; гигантское, наковальнеобразное, многоуровневое облако, способное приносить сильные ливни, молнии и сильные ветры. Известно, что облако зависает в небе на высоте около 20 километров и оно достаточно большое, чтобы его можно было увидеть из Дарвина, расположенного более чем в 100 км от острова на материке, где порой дрейфует.

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Известно, что облако прозвали Гектором пилоты, летавшие между Дарвином и Папуа-Новой Гвинеей во время Второй мировой войны. Любопытно, что грозовое облако появлялось так часто и закономерно, что пилоты начали использовать его в качестве ориентира для навигации и удержания курса.

По словам ученых, если отправиться на острова Тиви в подходящее время года, есть очень большая вероятность увидеть его в 15:00. В исследовании, опубликованном в Международном журнале климатологии, метеорологи проанализировали спутниковые снимки начала 90-х годов и обнаружили, что облако Гектор можно было увидеть в 70% дней в предмуссонный период.

Снимок островов Тиви, полученный со спутника Landsat 9 ноября 2023 года Фото: USGS

Результаты также показали, что облако имело несколько разных состояний: как правило, формировалось по расписанию, но порой подавлялось или задерживалось. Ученые пришли к выводу, что это во многом зависело от сочетания атмосферной энергии, сдвига ветра и влажности воздуха. Интересно, что облака, которые формировались поздно, как правило, были наиболее заметны, когда наконец начинали формироваться.

По словам исследователей, за регулярностью появления грозового облака стоит географическое положение островов Тиви. Они состоят из двух относительно плоских, но слегка конических островов – Мелвилла на востоке и Батерста на западе – расположенных к северу от материковой Австралии.

Низменная область островов быстро нагревается. Когда насыщенный влагой морской бриз обрушивается на сушу со всех сторон, сходящиеся ветры встречаются в центре и направляются вверх, образуя восходящий столб воздуха. Столб охлаждается по мере подъема, в результате чего водяной пар конденсируется в жидкую воду, образуя характерное, эффектное облако.

Ученые отмечают, что облако, как правило, появляется около 15:00, что связано с накоплением тепла в течение дня. Утро начинается ясно, давая солнцу несколько часов, чтобы прогреть землю. С наступлением полудня и послеполудня температура поднимается до оптимального уровня, идеально подходящего для образования кучево-дождевых облаков. К середине дня условия достигают пика, а после исчезают к вечеру.

Отметим, что кучево-дождевые облака — обычное явление по всему миру. Эти облака известны как "короли облаков" и являются самыми тяжелыми облаками на планете из-за огромного количества воды, которую они содержат. Для примера, некоторые из них могут весить до 500 000 килограммов, что, впрочем, не мешает им оставаться в воздухе без особых усилий.

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