Щодня на півночі Австралії з"являється хмара: за нею можна звіряти годинник (фото)

Гектор-конвектор — одне з найдивніших природних явищ у світі, яке являє собою грозову хмару, що раз у раз з’являється в одному й тому ж місці.

Майже щодня після обіду над островами Тіві на півночі Австралії з’являється один і той самий гість: Гектор-конвектор. Ця гігантська грозова хмара з’являється, як за розкладом, в один і той самий час над островами у спекотний період "наростання" між вереснем і груднем, а потім і протягом самого сезону дощів, коли мусон неактивний, пише IFLScience.

Гектор — кучево-дощова грозова хмара; гігантська, ковадлоподібна, багаторівнева хмара, здатна спричиняти сильні зливи, блискавки та сильні вітри. Відомо, що хмара зависає в небі на висоті близько 20 кілометрів і вона достатньо велика, щоб її можна було побачити з Дарвіна, розташованого на відстані понад 100 км від острова на материку, куди вона інколи дрейфує.

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Відомо, що цю хмару прозвали "Гектором" пілоти, які літали між Дарвіном і Папуа-Новою Гвінеєю під час Другої світової війни. Цікаво, що грозова хмара з’являлася настільки часто й закономірно, що пілоти почали використовувати її як орієнтир для навігації та утримання курсу.

За словами вчених, якщо відправитися на острови Тіві у відповідну пору року, є дуже велика ймовірність побачити його о 15:00. У дослідженні, опублікованому в Міжнародному журналі кліматології, метеорологи проаналізували супутникові знімки початку 90-х років і виявили, що хмару "Гектор" можна було побачити у 70 % днів у передмусонний період.

Знімок островів Тіві, зроблений із супутника Landsat 9 листопада 2023 року Фото: pandemia

Результати також показали, що хмара мала кілька різних станів: як правило, вона формувалася за розкладом, але іноді зникала або затримувалася. Вчені дійшли висновку, що це значною мірою залежало від поєднання атмосферної енергії, зміни напрямку вітру та вологості повітря. Цікаво, що хмари, які формувалися пізно, як правило, були найбільш помітними, коли нарешті починали формуватися.

За словами дослідників, причиною регулярної появи грозової хмари є географічне положення островів Тіві. Вони складаються з двох відносно плоских, але злегка конічних островів — Мелвілла на сході та Батерста на заході — розташованих на північ від материкової Австралії.

Низько розташована територія островів швидко нагрівається. Коли насичений вологою морський бриз насувається на сушу з усіх боків, вітри, що сходяться, зустрічаються в центрі й спрямовуються вгору, утворюючи висхідний стовп повітря. Стовп охолоджується у міру підйому, внаслідок чого водяна пара конденсується у рідку воду, утворюючи характерну, ефектну хмару.

Вчені зазначають, що хмара, як правило, з’являється близько 15:00, що пов’язано з накопиченням тепла протягом дня. Ранок починається ясним, даючи сонцю кілька годин, щоб прогріти землю. З настанням полудня та післяобіду температура піднімається до оптимального рівня, що ідеально підходить для утворення купчасто-дощових хмар. До середини дня умови досягають піку, а потім зникають до вечора.

Зазначимо, що кучево-дощові хмари — це звичайне явище в усьому світі. Ці хмари відомі як "королі хмар" і є найважчими хмарами на планеті через величезну кількість води, яку вони містять. Наприклад, деякі з них можуть важити до 500 000 кілограмів, що, втім, не заважає їм залишатися в повітрі без особливих зусиль.

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