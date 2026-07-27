Овочі та фрукти можна зберігати до 6 тижнів: мікробіолог розповів, як це зробити

Мікробіолог з Університету Лестера Прімроуз Фрістоун розповіла, як зберегти фрукти та овочі свіжими до шести тижнів.

Експерт стверджує, що правильне зберігання продуктів може суттєво подовжити термін їх зберігання, пише Daily Mail.

"Середовище, в якому зберігаються свіжі продукти, може впливати на термін їх придатності, тому терміни придатності не завжди можуть бути точними. Фрукти та овочі — це живі організми, тому такі фактори, як вологість, температура, вміст газів у повітрі, світло, тривалість зберігання та можливе мікробне забруднення, можуть впливати на термін зберігання продуктів", — каже Фрістоун.

Де слід зберігати фрукти та овочі, щоб вони довше залишалися свіжими? Експертка назвала правильне місце для кожного продукту.

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Фрукти

Холодильник

Хоча багато хто з нас кладе яблука у вазу для фруктів, доктор Фрістоун радить зберігати їх у холодильнику.

"Термін зберігання яблук становить близько тижня при кімнатній температурі та від 3 до 4 тижнів у холодильнику. В ідеалі їх слід зберігати у ящику для овочів у холодильнику та мити лише перед вживанням", — каже експерт.

Ягоди також можна зберігати в холодильнику близько тижня. Але якщо хоча б на одній ягоді з’явилася цвіль, експерт не радить їсти решту.

"Навіть якщо цвіль є лише на одній ягоді в упаковці, а решта виглядають нормально, цвіль все одно може бути присутньою. Це відбувається тому, що токсини, які виробляє цвіль, так звані мікотоксини, невидимі й проникають безпосередньо в їжу, поширюючись на сусідні продукти", — сказала доктор Фрістоун.

Мікотоксини, такі як афлатоксин Aspergillus, можуть завдати серйозної шкоди печінці та пов’язані з раком печінки.

Виноград і цитрусові також краще зберігати в холодильнику.

"Цитрусові зазвичай залишаються свіжими близько тижня при кімнатній температурі та до місяця в холодильнику. Виноград може зберігатися кілька днів при кімнатній температурі та до двох тижнів у холодильнику", — додала доктор Фрістоун.

Залежно від ступеня стиглості бананів, вони можуть зберігатися до тижня при кімнатній температурі. Але їх не варто тримати поруч з іншими фруктами та овочами.

"Банани виділяють багато етилену, а яблука — ще більше. І ті, й інші можуть передчасно прискорити дозрівання інших фруктів та овочів, що може призвести до перезрівання, псування та появи цвілі. Тому краще уникати зберігання цих фруктів поруч з іншими продуктами", — радить експерт.

Овочі

Холодильник

Моркву та пастернак зазвичай кладуть у кухонну шафу, але, за словами доктора Фрістоуна, їх доцільно перекласти в холодильник.

"Моркву та пастернак можна зберігати до двох тижнів у прохолодній коморі та понад місяць у холодильнику. Просто переконайтеся, що вони зберігаються у перфорованих пакетах для забезпечення циркуляції повітря", — каже Фрістоун.

Огірки та салат також найкраще зберігати в холодильнику разом із грибами.

"Гриби зберігаються лише один день при кімнатній температурі та від трьох до семи днів у холодильнику", — сказала доктор Фрістоун.

Комора

Два овочі, які обов’язково мають бути в коморі, — це цибуля та картопля. Але експерт не радить зберігати ці овочі поруч один з одним.

"Цибуля іноді може зберігатися понад шість тижнів у прохолодному, сухому, добре провітрюваному місці. Не слід зберігати його разом із картоплею або іншими овочами, що виділяють вологу, оскільки це призведе до розвитку грибка. Картопля також може зберігатися понад шість тижнів у прохолодному, темному, сухому місці", — підсумувала Фрістоун.