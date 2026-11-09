Самые обычные фрукты 300 лет назад не были пригодны для еды, а некоторых вовсе не существовало

Люди привыкли относиться к фруктами, как самому обычному продукту. Но большая часть того, что лежит сегодня на прилавках, не существовало 300 лет назад. Некоторые плоды вовсе не предназначались для ежедневного употребления.

К примеру, клубника появилась только в середине XVIII века во Франции. Это был результат скрещивания чилийского и виргинского сортов. Дикая же клубника была по размеру не больше горошины, пишет Фокус.

В диких бананах столько косточек, что есть там практически нечего. Те же бананы, что лежат у вас на столе — это клоны без семян, которые даже не способны к размножению.

Чернику начали культивировать только в 1916 году.

На картинах XVII века можно увидеть разрезанный арбуз: в нем почти нет мякоти, зато полно семян.

Все эти плоды были искусственно выведены так, чтобы стать крупнее, слаще и мягче — ничего подобного наши предки в природе найти не могли.

В естественной среде фрукты доступны лишь несколько недель в году. Яблоко, которое люди едят в июне, было сорвано еще прошлой осенью и хранилось в “спящем” состоянии в среде с низким содержанием кислорода. Бананы дозревали на складе под воздействием специальных газов. А черника, которую можно купить в январе, была доставлена ​​самолетом из Перу.

В природе эти несколько “фруктовых” недель выполняют одну задачу: помочь животным накопить жир перед зимой. Медведи, например, объедаются осенними ягодами, чтобы набрать достаточно жира для долгой зимней спячки.

Раньше фрукты были лишь кратким эпизодом осенней поры. Супермаркеты же превратили жизнь в бесконечную осень, где зима так никогда и не наступает.

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