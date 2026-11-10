Фрукты в вашей миске – это сахарная бомба: сотни лет назад их нельзя было есть сырыми

Хотя сейчас фрукты являются неотъемлемой частью рациона многих людей, еще 500 лет назад они не были такими сладкими как сейчас.

На протяжении большей части английской истории плоды, растущие на деревьях, были твердыми, кислыми или горькими. Чтобы они стали съедобными, их нужно было подвергнуть термической обработке и добавить сахар, пишет Фокус.

Груши в средневековой Англии использовали для приготовления вина или пирогов с шафраном. Айва была жесткой и терпкой, а потому ее часами варили с медом. Считается, что полученный продукт был прообразом современного мармелада. Скорее всего именно такой мармелад в 1524 году отправили в подарок королю Англии Генриху VIII.

Апельсины, известные средневековой Европе, были горькими. Поэтому их выжимали на мясо и рыбу, как укус. Сладкие апельсины появились лишь в конце в конце 1400-х годов.

Большая часть урожая английских яблок шла на изготовление сидра или начинку для пирогов. Ревень тогда был корнем, который покупали в аптеке как слабительное, а его стебли никто не ел, пока сахар не подешевел в 1800-х годах.

Таким образом, фрукты были лишь сырьем, которое требовало переработки. Их готовили, приправляли специями, подслащивали медом или очень дорогим сахаром, превращали в напитки или варили из них острые соусы к мясу.

Врачи в средние века вообще говорили, что сырые фрукты есть опасно. Французы до сих пор называют крыжовник "рыбьей ягодой", ведь его использовали для приготовления соуса к рыбе.

Затем появились селекционеры и все изменилось. В 1700-х годах в Бельгии появились сладкие груши. Позже появился виноград без косточек, а также сладкие яблоки. А в 1916 году одно рекламное агентство предложило американцам "пить апельсины", то есть апельсиновый сок. Таким образом через сотни лет фрукты превратились в ежедневный стакан сахара.

Сладость, за которую средневековые повара платили огромные деньги, теперь стала неотъемлемым свойством самих фруктов. 500 лет назад фрукты подавали лишь по ложке, как дополнение к мясному блюду. Сегодня же их едят целыми мисками.

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