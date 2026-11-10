Глиняный сосуд возрастом 2600 лет содержит буквы загадочного древнего языка (фото)

Благодаря сосуду в форме петуха, ученым удалось частично расшифровать этрусский язык.

Эта крошечная глиняная чернильница, имеющая форму петуха с человеческими ступнями, была создана примерно 2600 лет назад древними этрусками и обнаружена в центральной Италии. На сосуд нанесены 26 букв этрусского алфавита. Этот артефакт помог частично расшифровать этрусский язык, но пока он остается загадкой для ученых, пишет Live Science.

Сейчас сосуд в форме петуха высотой чуть более 10 сантиметров находится в коллекции Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Точно неизвестно, где его обнаружили, но считается, что его нашли в одном из многочисленных захоронений вокруг города Витербо, который был этрусским поселением и располагался примерно в 80 километрах к северо-западу от современного Рима.

Этрусский сосуд выполнен из темной керамики, известной как буккеро. Ее изготавливали с помощью особого метода обжига глины: в печь ограничивали доступ кислорода, из-за чего глина поглощала углерод.

Керамика буккеро считается визитной карточкой этрусков, которые жили еще до эпохи Древнего Рима и создавали такие глиняные изделия в период с VII по IV век до н. э.

Этрусский сосуд выполнен из темной керамики, известной как буккеро Фото: Live Science

Ученые считают, что этот сосуд могу быть переносной чернильницей для этруска, который только учился писать. Голова петуха выполняла роль пробки. Надпись на корпусе сосуда представляет собой последовательный перечень 26 букв этрусского алфавита.

Он хорошо изучен, поскольку этруски позаимствовали его у одной из региональных разновидностей греческого алфавита еще в начале VIII века до н. э. В данной надписи одна из букв указана неверно. В конце алфавита буква S написана дважды, но считается, что второй знак должен был выглядеть скорее, как X.

Это один из нескольких этрусских артефактов, которые помогли ученым частично расшифровать загадочный язык этрусков, поскольку на нем сохранился порядок букв древнего алфавита.

Несмотря на то что ученые обнаружили более 10 000 этрусских надписей, язык древнего народа изучен лишь частично. Дело в том, что эти надписи очень короткие, а значительные литературные произведения на этрусском языке, если они когда-либо существовали, были утрачены.

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