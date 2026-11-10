Астрономы обнаружили новую гигантскую планету, а затем она исчезла: загадка решена

Ученые обнаружили причину, почему планета класса “горячий Юпитер” исчезла после нескольких лет наблюдений за ней.

С помощью космического телескопа TESS астрономы обнаружили новую планету вне Солнечной системы, которая вращается вокруг звезды TOI-2535 на расстоянии примерно 1000 световых лет от нас. Несколько лет ученые наблюдали за планетой TOI-2535 b, а затем в марте этого года она исчезла. Но планеты так просто не исчезают. Оказалось, что всему виной невидимая другая планета, которая оказывает сильное гравитационное влияние TOI-2535 b, а потому она скрылась из поля зрения телескопов. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Phys.

Планета TOI-2535 b, относится к классу "горячий Юпитер" – это газовые гиганты, которые находятся очень близко к своим звездам. Данный мир по размерам похож на планету Юпитер, но совершает полный оборот вокруг своей звезды всего за 8 земных дней. Для сравнения, Меркурий, самая близкая к Солнцу планета совершает полный оборот вокруг нашей звезды за 88 дней.

TOI-2535 b обнаружили с помощью транзитного метода: когда планета проходит на фоне своей звезды, то яркость последней уменьшается. В течение нескольких лет астрономы наблюдали за этим прохождением на фоне звездного диска, а зет планета внезапно исчезла.

Планета TOI-2535 b, относится к классу "горячий Юпитер" – это газовые гиганты, которые находятся очень близко к своим звездам. Иллюстрация Фото: SciTechDaily

Ранее ученые выяснили, что планета TOI-2535 b вопреки ожиданиям проходит на фоне звезды не по строгому графику, а с заметными отклонениями.

Астрономы пришли к выводу, что причиной исчезновения планеты TOI-2535 b из поля зрения телескопов является то, что на нее своей гравитацией влияет другая, пока невидимая планета. Она наклоняет орбиту TOI-2535 b.

Расчеты астрономов показывают, что две планеты заставляют орбиты друг друга колебаться и это похоже на движение юлы время вращения. Из-за этого планеты движутся вокруг своей звезды под наклоном, и в какой-то момент, по мере усиления этого наклона, они перестают быть видимыми для земного наблюдателя. Именно это и произошло с планетой TOI-2535 b.

По словам ученых, они впервые наблюдали такое быстрое изменение ориентации орбиты планеты вне Солнечной системы, что привело к ее исчезновению из поля зрения теелсопов.

Расчеты астрономов показывают, что в следующий раз планета TOI-2535 b стане видимой только через 30–50 лет, но другая скрытая планета может появиться на фоне свой звезды гораздо раньше.

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