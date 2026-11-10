Астрономи виявили нову гігантську планету, а потім вона зникла: загадка вирішена

Вчені виявили причину, чому планета класу гарячий Юпітер зникла після кількох років спостережень за нею.

За допомогою космічного телескопа TESS астрономи виявили нову планету поза Сонячною системою, що обертається навколо зірки TOI-2535 на відстані приблизно 1000 світлових років від нас. Декілька років вчені спостерігали за планетою TOI-2535 b, а потім у березні цього року вона зникла. Але планети так просто не зникають. Виявилося, що всьому виною невидима інша планета, яка має сильний гравітаційний вплив TOI-2535 b, а тому вона зникла з поля зору телескопів. Результати дослідження опубліковані в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Phys.

Планета TOI-2535 b відноситься до класу "гарячий Юпітер" — це газові гіганти, які знаходяться дуже близько до своїх зірок. Цей світ за розмірами схожий на планету Юпітер, але здійснює повний оберт навколо своєї зірки всього за 8 земних днів. Для порівняння, Меркурій, найближча до Сонця планета здійснює повний оберт навколо нашої зірки за 88 днів.

TOI-2535 виявили за допомогою транзитного методу: коли планета проходить на тлі своєї зірки, то яскравість останньої зменшується. Протягом кількох років астрономи спостерігали за цим проходженням на тлі зіркового диска, а планета раптово зникла.

Планета TOI-2535 b відноситься до класу "гарячий Юпітер" — це газові гіганти, які знаходяться дуже близько до своїх зірок. Ілюстрація Фото: SciTechDaily

Раніше вчені з'ясували, що планета TOI-2535 всупереч очікуванням проходить на тлі зірки не за суворим графіком, а з помітними відхиленнями.

Астрономи дійшли висновку, що причиною зникнення планети TOI-2535 b з поля зору телескопів є те, що на неї гравітацією впливає інша, поки невидима планета. Вона нахиляє орбіту TOI-2535 b.

Розрахунки астрономів показують, що дві планети змушують орбіти один одного вагатися, і це схоже на рух юли під час обертання. Через це планети рухаються навколо своєї зірки під нахилом, і в якийсь момент, у міру посилення цього нахилу вони перестають бути видимими для земного спостерігача. Саме це і сталося із планетою TOI-2535 b.

За словами вчених, вони вперше спостерігали таку швидку зміну орієнтації орбіти планети поза Сонячною системою, що призвело до її зникнення з поля зору теелсопів.

Розрахунки астрономів показують, що наступного разу планета TOI-2535 b стане видимою лише через 30–50 років, але інша прихована планета може з'явитися на тлі своєї зірки набагато раніше.

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