Загадка стародавньої цивілізації: на висоті 3900 метрів будівлі збудували несподіваним чином (фото)

Хтось підняв розплавлений метал на величезну висоту та вилив його прямо в камінь.

У Болівії в Андах на висоті приблизно 3900 метрів знаходиться мегалітичний комплекс будівель стародавньої цивілізації Тіуанако. Він називається Пума-Пунку, що в перекладі з мови кечуа означає "Брама Пуми". Вважається, що то був релігійний центр, хоча точне призначення комплексу невідоме. Вчених дивує технологія будівництва цього комплексу, пише Фокус.

Вважається, що комплекс Пума-Пунку почали будувати VI ст. е., а покинутий він був близько 1000 н. е. Він є терасною насипною земляною платформою, оточеною кам'яними блоками складної геометричної форми. Будівельні блоки складаються з червоного пісковика (найбільший блок має вагу 131 тонну) та твердішого андезиту. Довжина комплексу будівель із півночі на південь становить 167 метрів, а зі сходу на захід – 116 метрів. При цьому поверхня комплексу також викладена кам'яними блоками.

Зараз комплекс Пума-Пунку лежить у руїнах, цілих будівель не лишилося. Через те, що немає жодних письмових джерел, точне призначення Пума-Пунку залишається загадкою. Багато вчених вважають, що він виконував релігійну функцію у давньої цивілізації Тіуанако.

Пума-Пунку Фото: Wikipedia

Кам'яні блоки комплексу оброблялися таким чином, що форма і якість поверхні дозволяли стикувати їх між собою без використання цементних розчинів.

Дослідження показали, що деякі з цих металевих скоб заливались у кам'яні вирізи, коли метал був у рідкому стані. Це означає, що плавильна піч працювала поряд із місцем будівництва, а не десь далеко внизу.

Давні будівельники не підганяли ці кам'яні блоки один до одного, вони поєднували будівлю в єдине ціле за допомогою металевих скоб із бронзи.

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