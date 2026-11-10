Загадка древней цивилизации: на высоте 3900 метров здания построили неожиданным образом (фото)

Кто-то поднял расплавленный металл на огромную высоту и вылил его прямо в камень.

В Боливии в Андах на высоте примерно 3900 метров находится мегалитический комплекс строений древней цивилизации Тиуанако. Он называется Пума-Пунку, что в переводе с языка кечуа означает "Врата Пумы". Считается, что это был религиозный центр, хотя точное предназначение комплекса неизвестно. Ученых дано удивляет технология строительства этого комплекса, пишет Фокус.

Считается, что комплекс Пума-Пунку начали строить VI веке н. э., а заброшен он был около 1000 года н. э. Он террасную насыпную земляную платформу, окруженную каменными блоками сложной геометрической формы. Строительные блоки состоят из красного песчаника (самый большой блок имеет вес 131 тонну) и более твердого андезита. Длина комплекса строений с севера на юг составляет 167 метров, а с востока на запад — 116 метров. При этом поверхность комплекса также выложена каменными блоками.

Сейчас комплекс Пума-Пунку лежит в руинах, целых строений не осталось. Из-за того, что нет никаких письменных источников, точное предназначение Пума-Пунку остается загадкой. Многие ученые считают, что он выполнял религиозную функцию у древней цивилизации Тиуанако.

Пума-Пунку Фото: Wikipedia

Каменные блоки комплекса обрабатывались таким образом, что форма и качество поверхности позволяли стыковать их между собой без использования цементных растворов.Блоки имеют вырезы, проходящие через стыки между ними, сформированные для удержания металлических скоб, которые связывают один блок с следующим.

Исследования показали, что некоторые из этих металлических скоб заливались в каменные вырезы, когда металл был еще в жидком состоянии. Это означает, что плавильная печь работала рядом с местом строительства, а не где-то далеко внизу.

Древние строители не подгоняли эти каменные блоки друг к другу, они соединяли здание в единое целое с помощью металлических скоб из бронзы.

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