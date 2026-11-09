Смертельно вкусный напиток: зачем в Древнем Риме в вино добавляли свинец

Несмотря на опасность для организма состоятельные римляне хотели пить вкусное вино.

Согласно римским писателям, таким как Катон, Колумелла и Плиний, древние римляне специально добавляли свинец в вино, потому что это делало его слаще, пишет Фокус.

Осенью не перебродивший виноградный сок наливали в котел, который ставили на медленный огонь, и часами помешивали. Когда сок уваривался наполовину, полученный продукт называли дефруктум, когда уваривался до трети от первоначального объема, то его называли сапа.

Плиний советовал делать это в безлунную ночь, бросив в котел несколько грецких орехов, чтобы они впитали дым. Колумелла писал, что нужно использовать свинцовый котел, потому что бронзовый покрывается зеленым налетом, которая портит вкус вина.

На самом деле свинец растворялся. Кислота в винограде разъедала котел, и на выходе получался ацетат свинца. Это было настолько сладкое соединение, что химики впоследствии назвали его свинцовым сахаром. Римские повара чувствовали разницу на вкус, и котел из свинца начали использовать для приготовления вина.

Сапу добавляли в вино, чтобы подсластить его и сохранить. В кулинарной книге Апиция содержится множество рецептов, где этот ингредиент упоминается.

Химики, воспроизводившие римский метод варки, обнаружили, что в каждом литре продукта содержится от четверти грамма до целого грамма свинца. Если следовать пропорциям, указанным Колумеллой, то в литре готового вина оказывается около 20 миллиграммов свинца. Это примерно в 2000 раз превышает допустимую норму для водопроводной воды.

Больше всего такое сладкое пили те, кто был достаточно богат. Рабы и легионеры пили кислое вино, разбавленное водой.

О том, что свинец опасен для здоровья в конце I века до н.э. предупреждал инженер Витрувий. Они писал, что вода, подаваемая по глиняным трубам, гораздо полезнее той, что течет по свинцовым. Он также указывал на водопроводчиков, кожа которых приобрела болезненный, мертвенно-бледный оттенок из-за свинца.

Но богатые римляне не отказались от свинцовых котлов. Они не хотели пить кислое вино.

Стоит отметить, что свинец, как считают ученые, оказал пагубное влияние на многих жителей Римской империи. В результате добычи и плавки серебра для чеканки монет в атмосферу было выброшено огромное количество свинца, который вдыхали граждане империи. Этот римский свинец все еще можно обнаружить в отложениях горных пород и во льду.

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