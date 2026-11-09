Смертельно смачний напій: навіщо в Стародавньому Римі додавали свинець у вино

Незважаючи на небезпеку для організму, заможні римляни хотіли пити смачне вино.

За словами римських письменників, таких як Катон, Колумелла та Пліній, стародавні римляни спеціально додавали свинець у вино, оскільки це робило його солодшим, пише Фокус.

Восени виноградний сік, що не перебродив, наливали в казан, який ставили на повільний вогонь, і годинами помішували. Коли сік уваривався наполовину, отриманий продукт називали дефруктум, а коли уваривався до третини від початкового об’єму, його називали сапа.

Пліній радив робити це в безмісячну ніч, кинувши в казан кілька волоських горіхів, щоб вони ввібрали дим. Колумелла писав, що слід використовувати свинцевий казан, оскільки бронзовий покривається зеленим нальотом, який псує смак вина.

Насправді свинець розчинявся. Кислота у винограді роз’їдала казан, і в результаті утворювався ацетат свинцю. Це була настільки солодка сполука, що хіміки згодом назвали її свинцевим цукром. Римські кухарі відчували різницю у смаку, і почали використовувати свинцевий казан для приготування вина.

Сапу додавали у вино, щоб підсолодити його та зберегти. У кулінарній книзі Апіція міститься безліч рецептів, у яких згадується цей інгредієнт.

Хіміки, які відтворили римський метод виготовлення вина, виявили, що в кожному літрі продукту міститься від чверті грама до цілого грама свинцю. Якщо дотримуватися пропорцій, зазначених Колумеллою, то в літрі готового вина виявляється близько 20 міліграмів свинцю. Це приблизно в 2000 разів перевищує допустиму норму для водопровідної води.

Найчастіше таке солодке вино пили ті, хто був досить заможним. Раби та легіонери пили кисле вино, розбавлене водою.

Про те, що свинець є небезпечним для здоров’я, ще наприкінці I століття до н. е. попереджав інженер Вітрувій. Він писав, що вода, яка подається глиняними трубами, набагато корисніша за ту, що тече свинцевими. Він також згадував про водопровідників, шкіра яких набула хворобливого, мертво-блідого відтінку через свинець.

Однак заможні римляни не відмовилися від свинцевих казанів. Вони не хотіли пити кисле вино.

Варто зазначити, що свинець, як вважають вчені, мав згубний вплив на багатьох мешканців Римської імперії. У результаті видобутку та плавки срібла для карбування монет в атмосферу було викинуто величезну кількість свинцю, який вдихали громадяни імперії. Цей римський свинець досі можна виявити у відкладах гірських порід та у льоді.

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