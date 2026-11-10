Глиняна посудина віком 2600 років містить букви загадкової стародавньої мови (фото)

Завдяки посудині у формі півня, вченим вдалося частково розшифрувати етруську мову.

Ця крихітна глиняна чорнильниця, що має форму півня з людськими ступнями, була створена приблизно 2600 років тому стародавніми етрусками і виявлена в центральній Італії. На посудину нанесено 26 літер етруського алфавіту. Цей артефакт допоміг частково розшифрувати етруську мову, але поки що вона залишається загадкою для вчених, пише Live Science.

Зараз посудина у формі півня заввишки трохи більше 10 сантиметрів знаходиться у колекції Метрополітен-музею у Нью-Йорку. Точно невідомо, де його виявили, але вважається, що його знайшли в одному з численних поховань навколо міста Вітербо, яке було етруським поселенням і розташовувалося приблизно за 80 кілометрів на північний захід від сучасного Риму.

Етруська посудина виконана з темної кераміки, відомої як буккеро. Її виготовляли за допомогою особливого методу випалу глини: у піч обмежували доступ кисню, через що глина поглинала вуглець.

Кераміка буккеро вважається візитною карткою етрусків, які жили ще до епохи Стародавнього Риму та створювали такі глиняні вироби в період з VII по IV століття до н. е.

Етруська посудина виконана з темної кераміки, відомої як буккеро Фото: Live Science

Вчені вважають, що цей посуд може бути переносною чорнильницею для етруска, який тільки вчився писати. Голова півня виконувала роль пробки. Напис на корпусі судини є послідовним переліком 26 літер етруського алфавіту.

Він добре вивчений, оскільки етруски запозичили його в одного з регіональних різновидів грецького алфавіту ще на початку VIII століття до н. е. У цьому написі одна з букв вказана неправильно. Наприкінці алфавіту буква S написана двічі, але вважається, що другий знак мав виглядати швидше, ніж X.

Це один із кількох етруських артефактів, які допомогли вченим частково розшифрувати загадкову мову етрусків, оскільки нею зберігся порядок літер древнього алфавіту.

Незважаючи на те, що вчені виявили понад 10 000 етруських написів, мова древнього народу вивчена лише частково. Справа в тому, що ці написи дуже короткі, а значні літературні твори етруською мовою, якщо вони коли-небудь існували, були втрачені.

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