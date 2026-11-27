Известный во всем мире сыр чеддер имеет оранжевый цвет из-за обмана, который возник еще в XVII веке. Производители хотели сделать вид, что в сыре был сохранен весь имеющийся жир.

Летом, когда коровы питаются свежей травой, их молоко приобретает золотистый оттенок. Это происходит благодаря каротину, который содержится в траве и накапливается в сливках. Поэтому сыр, изготовленный из такого “июньского” молока, получался насыщенного желтого цвета — покупатели в Лондоне привыкли воспринимать этот цвет как признак высокой жирности. Чем желтее был сыр, тем больше за него платили, пишет Фокус.

Английские сыроделы сообразили, что можно снимать сливки, продавать их отдельно в виде сливочного масла, а сыр делать из того, что осталось. Таким образом, они получали двойную прибыль с одного ведра молока. Проблема была лишь в том, что сыр из обезжиренного молока получался белым, как мел.

Тогда его стали подкрашивать. Сначала использовали лепестки бархатцев, шафран и морковный сок, а позже перешли на аннато — красный краситель, получаемый из семян растения, которое привозили из Южной Америки.

Этот прием оказался настолько эффективным, что краситель используется до сих пор — спустя 400 лет после того, как исчезла первоначальная причина для его применения. Сорта «Ред Лестер» (Red Leicester) и «Дабл Глостер» (Double Gloucester), оранжевые бруски сыра в американских холодильниках и ломтики в бургерах — все они носят “маскировку” четырехвековой давности, скрывающую тот факт, что сыр сделан из обезжиренного молока.

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