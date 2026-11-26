Дослідники виявили, що генетично модифіковані батати — це природне явище, яке насправді виникло задовго до появи людей.

У недавньому дослідженні вчені зробили несподіване відкриття: люди — зовсім не перші генні інженери у світі. За мільйони років до того, як ми почали вводити чужорідну ДНК у сільськогосподарські культури, інші організми вже створювали генетично модифіковані рослини. Батат — яскравий приклад цього, пише Science Alert.

Хоча мешканці Центральної та Південної Америки почали вирощувати батат ще тисячі років тому, його геном, як виявилося, зазнав змін під впливом інших організмів задовго до того, як з’явилися люди й почали вживати цю рослину в їжу.

У дослідженні 2015 року вчені виявили, що у всіх досліджених зразках культурного батату, зібраних по всьому світу, присутня чужорідна ДНК. Причому деякі з цих генів активно функціонують усередині рослини. Автори виявили, що ця примітна генетична вставка була присутня у всіх досліджених культурних сортів, але була відсутня у їхніх дикорослих родичів.

Звідки ж вона взялася? Вчені дійшли висновку, що в цьому випадку генним інженером виступив крихітний ґрунтовий мікроорганізм — агробактерія (Agrobacterium). Зазначимо, що ця незвичайна бактерія має унікальну здатність: під час зараження рослинних тканин вона переносить фрагмент власної ДНК у клітини хазяїна.

Цей ділянку отримала назву Т-ДНК (переносна ДНК). Вчені вважають, що, потрапляючи до ядра клітини, чужорідні гени вбудовуються в геном рослини, назавжди змінюючи його. Відтепер рослина може зчитувати та активувати гени цього патогена. Більше того, під час розмноження рослина здатна передавати Т-ДНК своїм нащадкам.

Коли наприкінці 1970-х років цей механізм було відкрито, вченим спала на думку цікава ідея.

Якщо видалити з Т-ДНК гени, що спричиняють захворювання, то, теоретично, цей процес можна використовувати для цілеспрямованого поліпшення рослин. Так і з’явилися ГМО-продукти.

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