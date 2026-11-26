У Середньовіччі розпорядок дня будувався навколо двох прийомів їжі. Перший — основний — припадав приблизно на десяту-одинадцяту годину ранку. Другий, вечірній, — на другу половину дня. Цим усе й обмежувалося.

Навіть королі, кожен прийом їжі яких фіксувався у придворних книгах витрат, судячи з усього, нічого не їли до цього ранкового обіду, пише Фокус.

Сніданок призначався лише для тих, хто не міг обійтися без нього: дітей, людей похилого віку, хворих та працівників, яким доводилося проводити ранок за плугом. Для всіх інших це було ознакою слабкості — людина, яка не здатна протриматися до одинадцятої години, виглядала недієздатною. Церковні служителі навіть зараховували надто ранній прийом їжі до однієї з форм обжерливості.

В епоху Тюдорів звичаї стали м’якшими. До 1584 року шкільний вчитель із Манчестера на ім’я Томас Коган писав, що сніданок сільського жителя може складатися з хліба з маслом. Втім, навіть тоді джентльмену, якому не доводилося орати поле, цілком під силу було дочекатися обіду.

Лише у XX столітті, завдяки виробникам сухих сніданків, звичка, що раніше була притаманна лише хворим і літнім людям, перетворилася на "найважливіший прийом їжі за день". Цей слоган з’явився у 1917 році в журналі "Good Health", який видавав Джон Гарві Келлог — член родини, що заробляла на продажу пластівців.

Всього за кілька поколінь люди, чиї королі спокійно обходилися без їжі аж до полудня, стали боятися, що без тарілки солодких кукурудзяних пластівців діти знепритомніють ще до обіду.

Сьогодні ж ця ранкова відмова від їжі подається як особлива система харчування: шістнадцять годин голодування, восьмигодинне "вікно" для їжі та спеціальний додаток, щоб стежити за часом.

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