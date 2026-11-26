В Средние века распорядок дня строился вокруг двух приемов пищи. Первый — основной — приходился примерно на десять-одиннадцать часов утра. Второй, вечерний, — на вторую половину дня. Этим все и ограничивалось.

Даже короли, каждый прием пищи которых фиксировался в придворных расходных книгах, по-видимому, ничего не ели до этого утреннего обеда, пишет Фокус.

Завтрак предназначался лишь для тех, кто не мог без него обойтись: детей, стариков, больных и работников, которым предстояло провести утро за плугом. Для всех остальных это было признаком слабости — человек, не способный продержаться до одиннадцати часов, выглядел несостоятельным. Церковнослужители даже причисляли слишком ранний прием пищи к одной из форм чревоугодия.

В эпоху Тюдоров нравы стали мягче. К 1584 году школьный учитель из Манчестера по имени Томас Коган писал, что завтрак сельского жителя может состоять из хлеба с маслом. Впрочем, даже тогда джентльмену, которому не нужно было пахать поле, вполне под силу было дождаться обеда.

Лишь в XX веке, благодаря производителям сухих завтраков, привычка, свойственная прежде лишь больным и пожилым людям, превратилась в “самый важный прием пищи за день”. Этот лозунг появился в 1917 году в журнале “Good Health”, который издавал Джон Харви Келлог — член семьи, зарабатывавшей на продаже хлопьев.

Всего за пару поколений люди, чьи короли спокойно обходились без еды до самого полудня, оказалась запугана мыслью, что без тарелки сладких кукурузных хлопьев дети упадут в обморок еще до обеда.

Сегодня же этот утренний отказ от пищи преподносится как особая система питания: шестнадцать часов голодания, восьмичасовое “окно” для еды и специальное приложение, чтобы следить за временем.

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