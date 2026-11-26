Исследователи обнаружили, что генетически модифицированные бататы — природный феномен, который на самом деле возник задолго до появления людей.

В недавнем исследовании ученые сделали неожиданное открытие: люди — вовсе не первые генные инженеры в мире. За миллионы лет до того, как мы начали внедрять чужеродную ДНК в сельскохозяйственные культуры, другие организмы уже создавали генетически модифицированные растения. Батат — яркий тому пример, пишет Science Alert.

Хотя люди в Центральной и Южной Америке начали возделывать батат еще тысячи лет назад, его геном, как оказалось, был изменен другими организмами задолго до того, как появились люди и начали использовать это растение в пищу.

В исследовании 2015 года ученые обнаружили, что во всех изученных образцах культурного батата, собранных по всему миру, присутствует чужеродная ДНК. Причем некоторые из этих генов активно работают внутри растения. Авторы обнаружили, что эта примечательная генетическая вставка была у всех исследованных культурных сортов, но отсутствовала у их дикорастущих сородичей.

Откуда же она взялась? Ученые пришли к выводу, что в этом случае генным инженером выступил крошечный почвенный микроорганизм — агробактерия (Agrobacterium). Отметим, что эта необычная бактерия обладает уникальной способностью: при заражении растительных тканей она переносит фрагмент собственной ДНК в клетки хозяина.

Этот участок получил название Т-ДНК (переносимая ДНК). Ученые считают, что попадая в ядро клетки, чужеродные гены встраиваются в геном растения, навсегда меняя его. С этого момента растение может считывать и активировать гены этого патогена. Более того, при размножении растение способно передавать Т-ДНК своим потомкам.

Когда в конце 1970-х годов этот механизм был открыт, ученым пришла в голову интересная мысль.

Если удалить из Т-ДНК гены, вызывающие заболевание, то, теоретически, можно использовать этот процесс для целенаправленного улучшения растений. Так и появились ГМО-продукты.

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