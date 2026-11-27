Миллионы людей по всему земному шару едят мясо индейки, но одна часть этой птицы загадочным образом исчезла из рациона людей.

Мясо индейки ценится людьми по всему земному шару, однако одна часть этой птицы загадочным образом исчезла из рациона жителей страны. Речь идет об индюшиных яйцах, которые когда-то считались деликатесом и подавались в лучших ресторанах, но сегодня их почти невозможно встретить на полках продуктовых магазинов, пишет Daily Mail.

Любопытно, что индюшиные яйца вполне съедобны и по вкусу напоминают куриные, однако они почти полностью исчезли из промышленного производства продуктов питания. Но в чем же причина? По словам экспертов, причины кроются в сочетании биологических, экономических и практических факторов.

В отличие от кур, которые могут приносить до 270 яиц в год, индейки — птицы сезонные: за один цикл яйцекладки они, как правило, дают от 90 до 120 яиц. Кроме того, выращивать индеек значительно дороже: фермерам требуется больше корма, пространства и времени, прежде чем они смогут начать собирать яйца. Эксперты также отмечают, что яйца индеек, выращенных на свободном выгуле стоят в среднем почти в пять раз дороже, чем то же количество куриных.

По словам Киммона Уильямса из Национальной федерации производителей индеек, у этих птиц более длительный жизненный цикл — проще говоря, чтобы начать нестись, индейкам должно исполниться около семи месяцев. Куры же, напротив, обычно начинают нестись примерно в пятимесячном возрасте.

Исследователи отмечают, что различия между этими птицам не ограничиваются частотой размножения. Индюшиные яйца крупнее куриных, их скорлупа прочнее, а внутренние оболочки — толще. Впрочем, несмотря на эти различия, индюшиные яйца можно готовить так же, как и куриные.

Некоторые кулинарные эксперты даже утверждают, что индюшиные яйца лучше подходят для приготовления соусов, поскольку их желтки — более кремовые и насыщенные по вкусу. Однако этих кулинарных преимуществ оказалось недостаточно, чтобы вернуть их в повседневный рацион людей.

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