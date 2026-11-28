Напередодні свого дня народження актор і комік видав книгу, в якій пояснив своє довголіття лише однією звичкою — наука підтверджує, що він має рацію.

Наприкінці 2025 року улюблений усіма актор і комік Дік Ван Дайк напередодні свого ювілею опублікував книгу під назвою "100 правил, як дожити до 100 років: посібник оптиміста зі щасливого життя". У ній актор пояснив своє виняткове довголіття однією звичкою — він ніколи не прокидається в поганому настрої, пише Science Alert.

Така заява може здатися перебільшенням, але такий життєрадісний настрій цілком може виявитися тим самим важливим чинником, який забезпечив Діку Ван Дайку таке довге життя. У 2025 році дослідниця в галузі здоров’я Йоланта Берк заявила, що сучасні наукові дані дійсно підтверджують: у оптимістів, подібних до Ван Дайка, шанси прожити довше вищі.

Численні дослідження показують, що низький рівень стресу та позитивний, оптимістичний погляд на життя пов’язані з довголіттям. Звісно, не існує набору правил, які гарантують, що людина стане довгожителем, проте є фактори, на які ми в тій чи іншій мірі можемо впливати. Оптимізм — один із них.

У своїй заяві Берк посилалася на довгострокове дослідження, розпочате ще в 1930-х роках і присвячене черницям. У молодості учасниць попросили написати історію свого життя. Через шість десятиліть дослідники виявили, що ті з них, хто висловлював більше позитивних емоцій, прожили в середньому на десять років довше.

Пізніше дослідження, проведене у Великій Британії у 2019 році, показало, що оптимізм безпосередньо пов’язаний зі збільшенням тривалості життя — у середньому на 15 %. Автори також стверджували, що ті, хто мав більш оптимістичний настрій, мали набагато більше шансів на "виняткове довголіття".

Чому ж оптимізм так позитивно впливає на тривалість життя? У вчених немає точної відповіді, проте вони все ж мають кілька теорій. Наприклад, позитивний настрій часто пов'язують із щастям, наявністю життєвої мети та гармонійними стосунками — все це сприяє збільшенню тривалості життя.

Зазначимо, що раніше Ван Дайк заявив, що своїм довголіттям завдячує виключно чистій удачі. Вчені вважають, що частково це дійсно так, але, ймовірно, існують й інші чинники, які сприяли довголіттю.

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