Накануне своего дня рождения актер и комик опубликовал книгу, в которой объяснил свое долголетие всего одной привычкой — наука подтверждает, что он прав.

В конце 2025 года всеми любимый актер и комик Дик Ван Дайк накануне своего юбилея опубликовал книгу под название "100 правил, как дожить до 100 лет: руководство оптимиста по счастливой жизни". В ней актер объяснил свое исключительное долголетие одной привычкой он никогда не просыпается в плохом настроении, пишет Science Alert.

Такое заявление может показаться преувеличением, но подобный жизнерадостный настрой вполне может оказаться тем самым важным фактором, обеспечившим Дику Ван Дайку столь долгую жизнь. В 2025 году исследовательница в области здоровья Йоланта Берк заявила, что современные научные данные действительно подтверждают: у оптимистов, подобных Ван Дайку, шансы прожить дольше выше.

Многочисленные исследования показывают, что низкий уровень стресса и позитивный, оптимистичный взгляд на жизнь связаны с долголетием. Разумеется, не существует свода правил, гарантирующих, что человек станет долгожителем, однако есть факторы, на которые мы в той или иной степени можем влиять. Оптимизм — один из них.

В своем заявлении Берк ссылалась на долгосрочное исследование, начатое еще в 1930-х годах и посвященное монахиням. В молодости участниц попросили написать историю своей жизни. Спустя шесть десятилетий исследователи обнаружили, что те из них, кто выражал больше позитивных эмоций, прожили в среднем на десять лет дольше.

Более позднее исследование, проведенное в Великобритании в 2019 году, показало, что оптимизм напрямую связан с увеличением продолжительности жизни — в среднем на 15%. Авторы также утверждали, что те, кто был настроен более оптимистично, имели гораздо больше шансов на "исключительное долголетие".

Почему же оптимизм так благотворно влияет на продолжительность жизни? У ученых нет точного ответа, однако у них все же есть несколько теорий. Например, позитивный настрой часто связывают со счастьем, наличием жизненной цели и гармоничными отношениями — все это способствует увеличению продолжительности жизни.

Отметим, что ранее Ван Дайк заявил, что своим долголетием обязан исключительно чистому везению. Ученые считают, что отчасти это действительно так, но, вероятно, существуют и другие факторы, которые способствовали долголетию.

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