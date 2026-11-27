Активная работа сердца, когда мы сидим за рулем, может иметь негативные последствия.

Что, если вождение автомобиля требует от нас гораздо большего, чем мы думаем? Что если стресс, связанный с этим процессом, создает скрытую нагрузку на организм, о которой мы не подозреваем? Ученые считают, что именно это может происходить на самом деле. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Digital Public Health, пишет ScienceAlert.

В ходе исследования ученые в течение недели наблюдали за 30 мужчинами и 27 женщинами, средний возраст которых составил 26 лет. Участники носили специальные устройства, которые фиксировали частоту сердечных сокращений и собирали данные о повседневной активности. Другие устройства, установленные в автомобилях, собирали данные о перемещениях участников.

В общей сложности ученые наблюдали за поведением участников в течение 3000 часов. За рулем они находились 10,4% наблюдаемого времени, а физической активностью занимались лишь 3,2% времени. Все остальное время участники занимались малоподвижной деятельностью.

Как показало исследование, средняя частота сердечных сокращений у участников была примерно одинаковой как во время вождения автомобиля, так и при других видах малоподвижной деятельности. Во время других видов малоподвижной деятельности частота сердечных сокращений участников оставалась выше базового уровня в состоянии покоя в течение 81% времени наблюдения. Но во время управления автомобилем этот показатель возрастал до 94%.

Это означает, что частота сердечных сокращений оставалась повышенной более стабильно, а моменты, когда пульс замедлялся до уровня покоя, случались гораздо реже. Кроме того, во время вождения автомобиля частота сердечных сокращений колебалась в более узком диапазоне и возвращалась к базовому уровню примерно в два раза реже, чем при других видах малоподвижной активности.

Это происходило, как в будние, так и в выходные дни, а значит, данное явление нельзя объяснить лишь разницей в занятиях человека в течение недели.

По словам ученых, вождение автомобиля требует постоянного внимания, принятия решений и готовности к быстрой реакции. Тело может находиться в состоянии покоя, но мозг активно работает, и сердце реагирует на эту нагрузку. Это отражается на частоте сердечных сокращений.

Авторы исследования подчеркивают: нет прямых доказательств того, что постоянно повышенный пульс во время вождения автомобиля обязательно может иметь негативные последствия для организма, но такая вероятность все же существует.

Данный материал носит исключительно информационный характер и не содержит рекомендаций, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

Другие новости науки