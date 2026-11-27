Ученые обнаружили взрыв чрезвычайно редкого типа сверхновой, который произошел на расстоянии 30 миллионов световых лет от нас, и он очень необычный.

Международная группа астрономов обнаружила, как они считают, самую тусклую сверхновую из всех когда-либо зафиксированных. Этот звездный взрыв ставит под сомнение устоявшиеся представления о том, как ведут себя умирающие звезды. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy, пишет The Times of Israel.

Так выглядит массив оптических телескопов BlackGEM

С помощью массива оптических телескопов BlackGEM, расположенного в Чили, астрономы обнаружили сверхновую, получившую название SN 2024vjm. Ученые изучили взрыв звезды, который произошел в далекой галактике NGC 6744 на расстоянии 30 миллионов световых лет. Оказалось, что слабая вспышка сверхновой угасала необычно медленно.

Галактика NGC 6744 Фото: ESO

Два года назад ученые заметили в данных массива телескопов BlackGEM очень яркую вспышку света в далекой галактике, которой не было видно раньше. При взрыве обычной сверхновой, когда умирает массивная звезда, в космос выбрасывается облако газа, которое расширяется со скоростью около 10 000 километров в секунду. Но в данном случае облако двигалось со скоростью всего 3000 километров в секунду. Астрономы решили наблюдать за необычной сверхновой в течение года.

Пространство до появления сверхновой SN 2024vjm (слева) и сама сверхновая (в центре). Справа — изображение сверхновой, на котором удалены окружающие ее объекты Фото: The Times of Israel

Дальнейшие исследования показали, что этот взрыв сверхновой произошел не в результате гибели массивной звезды. Скорее всего, источником взрыва является система, состоящая из белого карлика и тусклой обычной звезды, или же из двух белых карликов.

Белый карлик — это остаток умершей звезды, похожей на Солнце, сопоставимый по размеру с Землей, но при этом его масса больше, чем у Солнца.

Белый карлик — это остаток умершей звезды, похожей на Солнце, сопоставимый по размеру с Землей, но при этом его масса больше, чем у Солнца. Иллюстрация Фото: space.com

Ученые считают, что SN 2024vjm – это очень редкая термоядерная сверхновая типа Iax, когда при взрыве звезда не разрушается. При этом она оказалась примерно в 100–500 раз тусклее обычных сверхновых типа Ia.

Поскольку взрыв был очень слабым, ученые ожидали, что он быстро сойдет на нет и исчезнет. Так предсказывает физический принцип, сформулированный более 30 лет назад и известный как соотношение Филлипса. Чем тусклее термоядерная сверхновая, тем быстрее она угасает. Но эта тусклая сверхновая продолжала светить на протяжении 70 дней, что является удивительно долгим сроком. У обычных сверхновых типа Ia этот показатель составляет примерно 30–45 дней.

По словам астрономов, внутри облака, которое было выброшено при взрыве звезды был обнаружен радиоактивный никель. Он создавал тепло и излучение, заставляя облако светиться необычайно долго. Но по мере расширения облако становилось все более разреженным, пока излучение не получило возможность вырваться" наружу, после чего сверхновая погасла.

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