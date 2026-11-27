Когда в мир, где господствуют квантовые взаимодействия, вмешивается гравитация, то наша реальность может оказаться по-настоящему странной.

В классической физике законы причинно-следственной связи являются неизменными. Следствие всегда идет после причины. Поезд не может прибыть в пункт назначения раньше, чем отправится в путь. Последствия любого действия всегда должны следовать за самим действием. Но в квантовом мире правила классической физики меняются. А если в дело вмешивается гравитация, ситуация может стать по-настоящему странной. Физики доказали, что квантовые флуктуации (колебания) гравитации способны размыть границы между причиной и следствием, превращая причинно-следственную связь из однозначного параметра в вероятный. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

В классической физике, согласно специальной теории относительности Эйнштейна, ничто не может двигаться быстрее скорости света. Это касается как информации, так и любого другого способа передачи влияния от одного события к другому. Одним из следствий этого является ряд строгих условий, определяющих, какие события во Вселенной могут влиять друг на друга. Например, если Солнце внезапно погаснет, мы узнаем об этом лишь спустя 8 минут, ведь именно столько времени нужно свету, чтобы преодолеть расстояние до Земли.

Для описания этих ограничений физики используют понятие "световой конус". Это воображаемая граница, простирающая в пространстве-времени от конкретного события и охватывающая все точки, до которых может дойти сигнал, движущийся со скоростью света или медленнее.

События, которые находятся внутри светового конуса будущего, могут быть подвержены влиянию исходного события. События за пределами конуса не могут быть подвержены этому влиянию, ведь для этого потребовалась бы передача информации со скоростью, превышающей скорость света.

Если Солнце внезапно погаснет, мы узнаем об этом лишь спустя 8 минут, ведь именно столько времени нужно свету, чтобы преодолеть расстояние до Земли Фото: space.com

Согласно общей теории относительности Эйнштейна, масса и энергия искривляют пространство-время и меняют траекторию движения света. Это значит, что они искажают форму световых конусов.

Но даже в искривленном пространстве-времени границы этих конусов остаются строго определенными. При заданной геометрии пространства-времени всегда можно однозначно установить, какие события могут влиять друг на друга, а какие — нет. Но в квантовой механике действуют другие правила.

В самых малых масштабах Вселенной частицы и квантовые поля могут находиться одновременно в разных состояниях (суперпозиция). При этом их свойства описываются через вероятности.

Если гравитация имеет квантовую природу, как предполагают авторы исследования, то и геометрия пространства-времени, формируемая этой гравитацией, должна подчиняться правилам квантовой механики.

В классической физике, зная геометрию пространства-времени, время отправления и скорость света, можно точно рассчитать время прибытия сигнала от отправителя к получателю. Но если геометрия пространства-времени подвержена квантовой неопределенности, то и время прибытия света становится неопределенным. То есть частицы света движутся в условиях квантовой суперпозиции. При этом на свет влияет гравитация.

Физики доказали, что квантовые флуктуации гравитации способны размыть границы между причиной и следствием, превращая причинно-следственную связь из однозначного параметра в вероятный.

Это не означает, что информация может передаваться быстрее скорости света или что следствие может предшествовать причине. Это показывает, что неопределенность в границе между событиями, которые могут влиять друг на друга, и теми, которые такой возможности лишены, может существовать.

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