Пока неизвестно, каким образом появился обнаруженный минерал, ведь на Марсе нет условий для его образования.

Ученые провели исследование метеорита NWA 8171, который прибыл на Землю с Марса, и обнаружили внутри гранат. Этот минерал ученые раньше никогда не находили в марсианских метеоритах. На Земле гранат обычно образуется в условиях воздействия высоких температур, давления или химических изменений. На Марсе подобные условия до сих пор не были обнаружены. Поэтому ученые пока не знают, действительно ли образовался этот гранат на Марсе или же прибыл на Красную планету из космоса. Результаты исследования опубликованы в журнале Geochemical Perspectives Letters, пишет ScienceAlert.

Гранат – это известный ценный минерал кроваво-красного цвета. Но обнаруженный в марсианском метеорите гранат выглядит иначе – они имеет желтовато-зеленый цвет. Дело в том, что это, как выяснили ученые, разновидность граната, богатая железом. Этот минерал называется андрадит.

Метеорит NWA 8171 сам по себе очень интересен, ведь представляет собой базальт, внутри которого заключены другие минералы в разных пропорциях.

Обнаруженный в марсианском метеорите гранат выглядит иначе – они имеет желтовато-зеленый цвет. Дело в том, что это, как выяснили ученые, разновидность граната, богатая железом. Этот минерал называется андрадит Фото: ScienceAlert

Гранат сохраняет свидетельства прошлых геологических процессов, храня уникальные данные об условиях, в которых он образовался. Но ученые еще никогда не обнаруживали на Марсе признаки условий, в которых мог появиться гранат, а потому это открытие удивляет.

Исследователи пока не знают, какой была среда, в которой образовался этот гранат на Марсе. Возможно, на Красной планете в прошлом существовал неизвестных геологический процесс, который способствовал образованию этого минерала. Возможно, гранат образовался в результате падения крупного астероида на поверхность Марса или же он его появление связано магмы из мантии в марсианскую кору.

Ученые также не исключают вероятность того, что гранат сформировался вовсе не на Марсе. Это значит, что он мог прибыть на планету в составе астероида, а затем смешался с горными породами на Марсе.

Ученые продолжат исследование этого марсианского граната и метеорита, в котором его обнаружили, чтобы раскрыть его истинное происхождение.

Этот минерал может многое рассказать о геологическом прошлом Красной планеты.

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