Поки що невідомо, як саме з’явився виявлений мінерал, адже на Марсі немає умов для його утворення.

Вчені провели дослідження метеорита NWA 8171, який прибув на Землю з Марса, і виявили всередині гранат. Цей мінерал вчені раніше ніколи не знаходили в марсіанських метеоритах. На Землі гранат зазвичай утворюється в умовах впливу високих температур, тиску або хімічних змін. На Марсі подібні умови досі не були виявлені. Тому вчені поки що не знають, чи справді цей гранат утворився на Марсі, чи ж прибув на Червону планету з космосу. Результати дослідження опубліковано в журналі Geochemical Perspectives Letters, пише ScienceAlert.

Гранат — це відомий цінний мінерал криваво-червоного кольору. Але гранат, виявлений у марсіанському метеориті, виглядає інакше — він має жовтувато-зелений колір. Справа в тому, що це, як з’ясували вчені, різновид гранату, багатий на залізо. Цей мінерал називається андрадит.

Метеорит NWA 8171 сам по собі дуже цікавий, адже являє собою базальт, усередині якого містяться інші мінерали у різних пропорціях.

Гранат, виявлений у марсіанському метеориті, виглядає інакше — він має жовтувато-зелений колір. Справа в тому, що це, як з"ясували вчені, різновид гранату, багатий на залізо. Цей мінерал називається андрадит Фото: ScienceAlert

Гранат зберігає свідчення минулих геологічних процесів, містячи унікальні дані про умови, за яких він утворився. Але вчені ще ніколи не виявляли на Марсі ознак умов, за яких міг утворитися гранат, а тому це відкриття викликає подив.

Дослідники поки що не знають, яким було середовище, в якому утворився цей гранат на Марсі. Можливо, на Червоній планеті в минулому існував невідомий геологічний процес, який сприяв утворенню цього мінералу. Можливо, гранат утворився в результаті падіння великого астероїда на поверхню Марса або ж його поява пов’язана з проникненням магми з мантії в марсіанську кору.

Вчені також не виключають ймовірності того, що гранат утворився зовсім не на Марсі. Це означає, що він міг потрапити на планету у складі астероїда, а потім змішався з гірськими породами на Марсі.

Вчені продовжать дослідження цього марсіанського гранату та метеорита, в якому його виявили, щоб з’ясувати його справжнє походження.

Цей мінерал може багато чого розповісти про геологічне минуле Червоної планети.

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