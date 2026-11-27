Вчені вважають, що об’єкт 2026 QQ8 одночасно є тимчасовим супутником Землі і не є ним.

Вчені з’ясували, що новий міні-місяць Землі (тимчасовий супутник нашої планети) під назвою 2026 QQ8 рухається по траєкторії, яку було передбачено ще в 1878 році. Але цей об’єкт водночас є міні-місяцем і не є ним. Результати двох досліджень опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише IFLScience.

Міні-місяць — це невеликий астероїд, який Земля утримує своєю гравітацією, і деякий час цей об’єкт обертається навколо нашої планети. Потім він залишає гравітаційне поле Землі й знову продовжує обертатися навколо Сонця.

2026 QQ8 — це невеликий астероїд розміром близько 2 метрів, який астрономи виявили в серпні 2026 року, а на початку листопада підтвердили, що це тимчасовий супутник Землі. Розрахунки показали, що 2026 QQ8 став міні-місяцем у травні цього року і покине гравітаційне поле Землі приблизно 7 грудня. Тобто тимчасовим супутником Землі він буде приблизно 7,5 місяців.

Автори першого дослідження вирішили з’ясувати, чи є 2026 QQ8 справді міні-супутником, чи це об’єкт (TCF), який тимчасово потрапив у гравітаційне поле Землі та пролітає повз неї. Вчені дійшли двох суперечливих висновків: астероїд 2026 QQ8 здійснив повний оберт навколо Землі, а отже є міні-місяцем, але водночас цей об’єкт здійснив лише 75 % повного оберту навколо нашої планети, а отже він є TCF. Різниця в розрахунках залежить від того, як саме розглядати орбіту 2026 QQ8.

2026 QQ8 — це невеликий астероїд розміром близько 2 метрів, який астрономи виявили у серпні 2026 року Фото: ScienceAlert

Щоб розібратися в рухах тимчасових супутників Землі, астрономи використовують обертову систему відліку. У цій системі координат спостерігач ніби обертається разом із Землею навколо Сонця, завдяки чому взаємне розташування Землі та Сонця залишається незмінним. З цієї точки зору, за час свого перебування навколо Землі об’єкт 2026 QQ8 не здійснює повного оберту навколо нашої планети.

Інший метод підрахунку обертів навколо Землі, заснований на аналізі кривизни тривимірної траєкторії об’єкта, показує, що 2026 QQ8 робить більше одного повного оберту.

Також вчені з'ясували, що 2026 QQ8 може бути як астероїдом, так і уламком Місяця, адже за своїми характеристиками він нагадує базальт, зразки якого були доставлені на Землю під час місії "Аполлон-17".

Автори іншого дослідження вирішили з’ясувати, чому 2026 QQ8 залишається тимчасовим супутником Землі понад 7 місяців, хоча зазвичай такі об’єкти залишають нашу планету вже через місяць.

Причина цього криється в цікавій орбітальній конфігурації, яку ще в 1878 році описав американський астроном і математик Джордж Вільям Хілл. Вона відома як орбіта максимальної лунації.

У обертовій системі відліку об’єкт, що рухається за такою траєкторією, може практично зупинятися відносно Землі, продовжуючи при цьому супроводжувати її в русі навколо Сонця. Протягом кількох місяців він залишається в ділянках простору, розташованих приблизно під кутом 90 градусів відносно напрямку на Сонце — у так званих квадратурах. 2026 QQ8 8 є першим доказом того, що такі орбіти існують.

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