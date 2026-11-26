На Урані дуже незвичайні пори року, принаймні з нашої, земної точки зору.

Сьома планета від Сонця, Уран, обертається навколо Сонця, практично лежачи на боці відносно площини своєї орбіти. Це призводить до виникнення екстремальних сезонів на цій віддаленій планеті, пише EarthSky.

Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн і Нептун обертаються навколо Сонця, зберігаючи майже перпендикулярне положення своєї осі відносно площини своєї орбіти. Наприклад, вісь обертання Землі нахилена до площини орбіти нашої планети навколо Сонця на 23,5 градуса. У Урана вісь обертання нахилена на 98 градусів. Таким чином, Уран обертається навколо Сонця, лежачи на боці.

Ця планета розташована на відстані приблизно 2,9 мільярда кілометрів від Сонця. Через це Уран робить повний оберт навколо Сонця за 84 земні роки. Це означає, що рік тут триває стільки ж часу, а кожна пора року триває 21 рік.

Орбіта Урана є майже круговою, а отже, планета завжди перебуває приблизно на одній і тій самій відстані від Сонця. Як і на Землі, причиною зміни пір року на Урані є нахил осі обертання планети.

Через нахил осі Землі в полярних регіонах нашої планети влітку спостерігається довгий полярний день, а взимку — така сама довга полярна ніч. Але ці періоди охоплюють лише порівняно невелику частину нашої планети.

Планета Уран. Фотографія зонда "Вояджер-2" Фото: NASA

Через величезний нахил осі Урана влітку один із полюсів планети разом із значною частиною прилеглої півкулі безперервно освітлюється Сонцем протягом 21 року. Водночас на іншій половині планети панує зима та повна темрява протягом 21 року.

Весна та осінь на Урані не менш дивні. У періоди, близькі до рівнодення, сонячне світло падає на екваторіальну область Урана. У цей час нарешті відбувається нормальна зміна дня і ночі — доба на Урані триває 17 годин 14 хвилин.

На цій схемі Уран зображено у чотирьох точках своєї орбіти. Коли у 1986 році повз планету пролітав апарат "Вояджер-2", її південний полюс був звернений до Сонця, а в атмосфері не спостерігалося особливої активності. У 2007 році Сонце освітлювало екватор планети, через що тривалість зміни дня і ночі становила 17 годин. Наземні та космічні обсерваторії зафіксували в атмосфері Урана підвищену активність Фото: NASA

Протягом більшої частини весни та осені на значній території Урана день і ніч змінюють одна одну приблизно кожні 17 годин. Влітку та взимку цілі півкулі планети опиняються або повністю зануреними в темряву, або постійно освітленими сонячним світлом. Такі різкі сезонні зміни призводять до значних трансформацій в атмосфері Урана.

Єдиним апаратом, що пролітав повз Уран, був "Вояджер-2" у 1986 році. У той час у південній півкулі Урана було літо, і апарат побачив планету як однорідну блакитну кулю. З того часу технології астрономічних спостережень вдосконалилися, і вчені отримали можливість спостерігати за зміною пір року на цій планеті.

У 2007 році Уран вийшов із періоду, коли його півкулі десятиліттями перебували в умовах тривалої зими або літа. Тоді в південній півкулі планети настало осіннє рівнодення, і Сонце опинилося прямо над екватором Урана. Надходження тепла в атмосферу спровокувало появу гігантських ураганів на планеті.

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