У Урана очень необычные времена года, по крайней мере, с нашей, земной точки зрения.

Седьмая планета от Солнца, Уран, вращается вокруг Солнца, практически лежа на боку относительно плоскости своей орбиты. Это приводит к возникновению экстремальных сезонов на этой далекой планете, пишет EarthSky.

Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн и Нептун вращаются вокруг Солнца, сохраняя почти перпендикулярную ориентацию своей оси относительно плоскости своей орбиты. Например, ось вращения Земли наклонена к плоскости орбиты нашей планеты вокруг Солнца на 23,5 градуса. У Урана ось вращения наклонена на 98 градусов. Таким образом, Уран вращается вокруг Солнца лежа на боку.

Эта планета находится на расстоянии примерно 2,9 миллиарда километров от Солнца. Из-за этого Уран совершает полный оборот вокруг Солнца за 84 земных года. Это значит, что год здесь длится столько же времени, а каждый сезон продолжается 21 год.

Орбита Урана является почти круговой, а значит планета всегда находится примерно на одном и том же расстоянии от Солнца. Как и на Земле, причиной смены времен года на Уране здесь является наклон оси вращения планеты.

Из-за наклона оси Земли в полярных регионах нашей планеты летом наблюдается длинный полярный день, а зимой — такая же длинная полярная ночь. Но эти периоды затрагивают лишь сравнительно небольшую часть нашей планеты.

Планета Уран. Фотография зонда "Вояджер-2" Фото: NASA

Из-за огромного наклона оси Урана летом один из полюсов планеты вместе с обширной частью прилегающего полушария непрерывно освещается Солнцем в течение 21 года. В то же время на другой половине планеты царит зима и полная тьма в течение 21 года.

Весна и осень на Уране не менее странные. В периоды, близкие к равноденствиям, солнечный свет падает на экваториальную область Урана. В это время наконец-то происходит нормальная мена дня и ночи – сутки на Уране длятся 17 часов 14 минут.

На этой схеме Уран показан в четырех точках своей орбиты. Когда в 1986 году мимо планеты пролетал аппарат "Вояджер-2", ее южный полюс был обращен к Солнцу, а в атмосфере не наблюдалось особой активности. В 2007 году Солнце освещало экватор планеты, из-за чего продолжительность смены дня и ночи составила 17 часов. Наземные и космические обсерватории зафиксировали в атмосфере Урана повышенную активность Фото: NASA

На протяжении большей части весны и осени на значительной территории Урана день и ночь сменяют друг друга примерно каждые 17 часов. Летом и зимой целые полушария планеты оказываются либо полностью погруженными во тьму, либо постоянно освещенными солнечным светом. Столь резкие сезонные изменения приводят к значительным трансформациям в атмосфере Урана.

Единственным аппаратом, пролетавшим мимо Урана, был "Вояджер-2" в 1986 году. В тот момент в южном полушарии Урана было лето, и аппарат увидел планету как однородный голубой шар. С тех пор технологии астрономических наблюдений улучшились и ученые получили возможность наблюдать за сменой сезонов на этой планете.

В 2007 году Уран вышел из периода, когда его полушария десятилетиями пребывали в условиях затяжной зимы или лета. Тогда в южном полушарии планеты наступило осеннее равноденствие и Солнце оказалось прямо над экватором Урана. Поступление тепла в атмосферу спровоцировало появление гигантских ураганов на планете.

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