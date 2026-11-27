Ученые считают, что объект 2026 QQ8 одновременно является временным спутником Земли и нет.

Ученые выяснили, что новая мини-луна Земли (временный спутник нашей планеты) под названием 2026 QQ8 движется по траектории, которая была предсказана еще в 1878 году. Но этот объект одновременно является мини-луной и нет. Результаты двух исследований представлены на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.

Мини-луна – это небольшой астероид, который Земля захватывает своей гравитацией и некоторое время этот объект вращается вокруг нашей планеты. Затем он покидает гравитационное поле Земли и снова продолжает свое вращение вокруг Солнца.

2026 QQ8 — это небольшой астероид размером около 2 метра, который астрономы обнаружили в августе 2026 года, а подтвердили то, что это временный спутник Земли в начале ноября. Расчеты показали, что 2026 QQ8 стал мини-луной в мае этого года и покинет гравитационное поле Земли примерно 7 декабря. То есть временным спутником Земли он будет примерно 7,5 месяцев.

Авторы первого исследования решили выяснить, является ли 2026 QQ8 действительно мини-луной или же это временно захваченный гравитацией Земли, пролетающий мимо объект (TCF). Ученые пришли к двум противоречащим выводам: астероид 2026 QQ8 совершил полный оборот вокруг Земли, а значит является мини-луной, но также этот объект совершил лишь 75% полного оборота вокруг нашей планеты, а значит он является TCF. Разница в расчетах зависит от того, как именно рассматривать орбиту 2026 QQ8.

2026 QQ8 — это небольшой астероид размером около 2 метра, который астрономы обнаружили в августе 2026 года Фото: ScienceAlert

Чтобы разобраться в перемещениях временных спутников Земли, астрономы используют вращающуюся систему отсчета. В этой системе координат наблюдатель как бы вращается вместе с Землей вокруг Солнца, благодаря чему взаимное расположение Земли и Солнца остается неизменным. С этой точки зрения, за время своего пребывания вокруг Земли объект 2026 QQ8 не совершает полный оборот вокруг нашей планеты.

Другой метод подсчета оборотов вокруг Земли, основанный на анализе кривизны трехмерной траектории объекта, показывает, что 2026 QQ8 совершает более одного полного оборота.

Также ученые выяснили, что 2026 QQ8 может быть, как астероидом, так и обломком Луны, ведь по своим характеристикам он напоминает базальт, образцы которого были доставлены на Землю в ходе миссии "Аполлон-17".

Авторы другого исследования решили выяснить, почему 2026 QQ8 является временным спутником Земли более 7 месяцев, хотя в основном такие объекты покидают нашу планету уже через месяц.

Причина этого кроется в интересной орбитальной конфигурации, которую еще в 1878 году описал американский астроном и математик Джордж Уильям Хилл. Она известна как орбита максимальной лунации.

Во вращающейся системе отсчета объект, движущийся по такой траектории, может практически останавливаться относительно Земли, продолжая при этом сопровождать ее в движении вокруг Солнца. В течение нескольких месяцев он остается в областях пространства, расположенных примерно под углом 90 градусов относительно направления на Солнце — в так называемых квадратурах. 2026 QQ8 8 представляет собой первое доказательство того, что такие орбиты существуют.

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