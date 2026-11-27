Коли у світ, де панують квантові взаємодії, втручається гравітація, наша реальність може виявитися справді дивною.

У класичній фізиці закони причинно-наслідкового зв’язку є незмінними. Наслідок завжди настає після причини. Поїзд не може прибути до пункту призначення раніше, ніж вирушить у дорогу. Наслідки будь-якої дії завжди повинні слідувати за самою дією. Але у квантовому світі правила класичної фізики змінюються. А якщо до справи втручається гравітація, ситуація може стати по-справжньому дивною. Фізики довели, що квантові флуктуації (коливання) гравітації здатні розмити межі між причиною та наслідком, перетворюючи причинно-наслідковий зв’язок з однозначного параметра на ймовірний. Результати дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише ScienceAlert.

У класичній фізиці, згідно зі спеціальною теорією відносності Ейнштейна, ніщо не може рухатися швидше за швидкість світла. Це стосується як інформації, так і будь-якого іншого способу передачі впливу від однієї події до іншої. Одним із наслідків цього є низка суворих умов, що визначають, які події у Всесвіті можуть впливати одна на одну. Наприклад, якщо Сонце раптово згасне, ми дізнаємося про це лише через 8 хвилин, адже саме стільки часу потрібно світлу, щоб подолати відстань до Землі.

Для опису цих обмежень фізики використовують поняття "світловий конус". Це уявна межа, що простягається у просторі-часі від конкретної події й охоплює всі точки, до яких може дістатися сигнал, що рухається зі швидкістю світла або повільніше.

Події, що знаходяться всередині світлового конуса майбутнього, можуть зазнавати впливу вихідної події. Події за межами конуса не можуть зазнавати цього впливу, адже для цього знадобилася б передача інформації зі швидкістю, що перевищує швидкість світла.

Якщо Сонце раптово згасне, ми дізнаємося про це лише через 8 хвилин, адже саме стільки часу потрібно світлу, щоб подолати відстань до Землі Фото: space.com

Згідно із загальною теорією відносності Ейнштейна, маса та енергія викривляють простір-час і змінюють траєкторію руху світла. Це означає, що вони спотворюють форму світлових конусів.

Але навіть у викривленому просторі-часі межі цих конусів залишаються чітко визначеними. За заданої геометрії простору-часу завжди можна однозначно встановити, які події можуть впливати одна на одну, а які — ні. Однак у квантовій механіці діють інші правила.

У найдрібніших масштабах Всесвіту частинки та квантові поля можуть одночасно перебувати в різних станах (суперпозиція). При цьому їхні властивості описуються через ймовірності.

Якщо гравітація має квантову природу, як припускають автори дослідження, то й геометрія простору-часу, що формується цією гравітацією, має підкорятися законам квантової механіки.

У класичній фізиці, знаючи геометрію простору-часу, час відправлення та швидкість світла, можна точно розрахувати час прибуття сигналу від відправника до одержувача. Але якщо геометрія простору-часу піддається квантовій невизначеності, то й час прибуття світла стає невизначеним. Тобто частинки світла рухаються в умовах квантової суперпозиції. При цьому на світло впливає гравітація.

Фізики довели, що квантові флуктуації гравітації здатні розмити межі між причиною та наслідком, перетворюючи причинно-наслідковий зв’язок з однозначного параметра на ймовірний.

Це не означає, що інформація може передаватися швидше за швидкість світла або що наслідок може передувати причині. Це свідчить про те, що на межі між подіями, які можуть впливати одна на одну, та тими, що такої можливості не мають, може існувати невизначеність.

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