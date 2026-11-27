Вчені виявили вибух надзвичайно рідкісного типу наднової, який стався на відстані 30 мільйонів світлових років від нас, і він є дуже незвичайним.

Міжнародна група астрономів виявила, як вони вважають, найтьмянішу наднову з усіх, що коли-небудь фіксувалися. Цей зоряний вибух ставить під сумнів усталені уявлення про те, як поводяться вмираючі зірки. Результати дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише The Times of Israel.

Ось так виглядає масив оптичних телескопів BlackGEM

За допомогою масиву оптичних телескопів BlackGEM, розташованого в Чилі, астрономи виявили наднову, яка отримала назву SN 2024vjm. Вчені дослідили вибух зірки, який стався у віддаленій галактиці NGC 6744 на відстані 30 мільйонів світлових років. Виявилося, що слабкий спалах наднової згасав надзвичайно повільно.

Галактика NGC 6744 Фото: ESO

Два роки тому вчені помітили в даних масиву телескопів BlackGEM дуже яскравий спалах світла в далекій галактиці, якої раніше не було видно. Під час вибуху звичайної наднової, коли вмирає масивна зірка, у космос викидається хмара газу, яка розширюється зі швидкістю близько 10 000 кілометрів на секунду. Але в даному випадку хмара рухалася зі швидкістю всього 3000 кілометрів на секунду. Астрономи вирішили спостерігати за незвичайною надновою протягом року.

Простір до появи наднової SN 2024vjm (ліворуч) і сама наднова (у центрі). Праворуч — зображення наднової, на якому видалено об"єкти, що її оточують Фото: The Times of Israel

Подальші дослідження показали, що цей вибух наднової стався не внаслідок загибелі масивної зірки. Найімовірніше, джерелом вибуху є система, що складається з білого карлика та тьмяної звичайної зірки, або ж із двох білих карликів.

Білий карлик — це залишок мертвої зірки, схожої на Сонце, розміром порівнянний із Землею, але при цьому його маса більша, ніж у Сонця.

Білий карлик — це залишок мертвої зірки, схожої на Сонце, розміром порівнянний із Землею, але при цьому його маса більша, ніж у Сонця. Ілюстрація Фото: space.com

Вчені вважають, що SN 2024vjm — це дуже рідкісна термоядерна наднова типу Iax, коли під час вибуху зірка не руйнується. При цьому вона виявилася приблизно в 100–500 разів тьмянішою за звичайні наднові типу Ia.

Оскільки вибух був дуже слабким, вчені очікували, що він швидко згасне й зникне. Так передбачає фізичний принцип, сформульований понад 30 років тому й відомий як співвідношення Філліпса. Чим тьмяніша термоядерна наднова, тим швидше вона згасає. Але ця тьмяна наднова продовжувала світити протягом 70 днів, що є напрочуд тривалим терміном. У звичайних наднових типу Ia цей показник становить приблизно 30–45 днів.

За словами астрономів, усередині хмари, що утворилася внаслідок вибуху зірки, було виявлено радіоактивний нікель. Він генерував тепло та випромінювання, завдяки чому хмара світилася надзвичайно довго. Але в міру розширення хмара ставала дедалі розрідженішою, аж поки випромінювання не отримало змоги "вирватися" назовні, після чого наднова згасла.

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