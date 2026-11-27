Активна робота серця, коли ми сидимо за кермом, може мати негативні наслідки.

А що, якщо керування автомобілем вимагає від нас набагато більше, ніж ми думаємо? А що, якщо стрес, пов’язаний із цим процесом, створює приховане навантаження на організм, про яке ми навіть не підозрюємо? Вчені вважають, що саме це може відбуватися насправді. Результати дослідження опубліковано в журналі npj Digital Public Health, пише ScienceAlert.

У ході дослідження вчені протягом тижня спостерігали за 30 чоловіками та 27 жінками, середній вік яких становив 26 років. Учасники носили спеціальні пристрої, які фіксували частоту серцевих скорочень і збирали дані про повсякденну активність. Інші пристрої, встановлені в автомобілях, збирали дані про пересування учасників.

Загалом вчені спостерігали за поведінкою учасників протягом 3000 годин. За кермом вони перебували 10,4 % часу спостереження, а фізичною активністю займалися лише 3,2 % часу. Решту часу учасники займалися малорухливою діяльністю.

Як показало дослідження, середня частота серцевих скорочень у учасників була приблизно однаковою як під час керування автомобілем, так і під час інших видів малорухливої діяльності. Під час інших видів малорухливої діяльності частота серцевих скорочень учасників залишалася вищою за базовий рівень у стані спокою протягом 81% часу спостереження. Але під час керування автомобілем цей показник зростав до 94%.

Це означає, що частота серцевих скорочень залишалася підвищеною більш стабільно, а моменти, коли пульс сповільнювався до рівня спокою, траплялися набагато рідше. Крім того, під час керування автомобілем частота серцевих скорочень коливалася в більш вузькому діапазоні й поверталася до базового рівня приблизно удвічі рідше, ніж під час інших видів малорухливої активності.

Це відбувалося як у будні, так і у вихідні дні, а отже, це явище не можна пояснити лише різницею у заняттях людини протягом тижня.

За словами вчених, керування автомобілем вимагає постійної уваги, прийняття рішень та готовності до швидкої реакції. Тіло може перебувати у стані спокою, але мозок активно працює, і серце реагує на це навантаження. Це позначається на частоті серцевих скорочень.

Автори дослідження наголошують: немає прямих доказів того, що постійно підвищений пульс під час керування автомобілем обов’язково може мати негативні наслідки для організму, але така ймовірність все ж існує.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить рекомендацій, які можуть вплинути на ваше здоров’я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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