Біологи розповіли, чому собаки так бурхливо радіють нашому приходу і як зробити так, щоб улюбленець полюбив вас ще сильніше.

Люди та собаки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, і за цей час наші улюбленці встигли завоювати репутацію найкращих друзів людини. Але чому ваша собака так бурхливо радіє вашому поверненню додому і чи можна зробити так, щоб улюбленець полюбив вас ще більше за короткий час? Біологи зазначають, що це можливо, пише Popular Science.

Більшість власників собак помічали, що в будинку починається справжній хаос, щойно вони повертаються з роботи. Собаки бігають колами, виляють хвостом, і загалом тварин охоплює приступ нестримної радості. Це найкраще привітання у світі, але, дивлячись на це пухнасте "торнадо", мимоволі виникає питання: чому собаки так радіють, коли ми повертаємося додому?

Дослідження показали, що вся справа в дивовижній довготривалій пам’яті собак та потужному викиді нейрохімічних речовин у мозку. По суті, це справжній біологічний вибух чистої любові. Раніше вчені також виявили, що прив’язаність собак до людей насправді дуже схожа на те, як людські немовлята прив’язуються до батьків. Простіше кажучи, з біологічної точки зору, наші собаки — буквально наші "діти". Коли собака відчуває ваш запах, у її мозку активується певна ділянка, а під час зорового контакту мозок і у вас, і у собаки починає активно виробляти окситоцин.

Отже, така бурхлива поведінка наших тварин пояснюється безліччю факторів — від нейробіології до оперантного обумовлення, наукового терміна, що описує процес навчання собак, коли вони вчаться розрізняти хорошу та погану поведінку, орієнтуючись на реакцію людини.

Виникає інше питання: чому у собак раптово виникає напад гіперактивності, що змушує їх бігати колами. Дослідники вважають, що це пов'язано з прив'язаністю: наприкінці 190-х років психологиня Мері Ейнсворт розробила методику під назвою "незнайома ситуація". Спочатку вона була призначена для оцінки прив’язаності між людськими немовлятами та тими, хто про них піклується; пізніше вчені адаптували методику для людей і собак.

Дослідження показали, що собаки безперечно впізнають своїх "батьків" і під час зустрічі виявляють набагато більше ознак прихильності.

Експерти також назвали простий спосіб, який допоможе зміцнити зв’язок із улюбленцем — для цього знадобиться лише кілька хвилин на день. Нещодавнє дослідження показало, що цілеспрямовані ігри значно зміцнюють емоційний зв'язок між собакою та її господарем. Вважається, що щоденних ігор протягом чотирьох тижнів достатньо, щоб значно зміцнити зв'язок із улюбленцем і зробити його щасливішим.

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