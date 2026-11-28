Дослідники використали радіоактивні осади від ядерних випробувань, щоб визначити вік одного з найстаріших самців косатки, яких коли-небудь фіксували вчені.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для величезної кількості видів — зокрема й косаток. Тепер, у новому дослідженні вчені з'ясували, хто є найстарішою косаткою у світі — цей "ветеран" бороздив океанські простори ще в ті часи, коли Елвіс Преслі очолював музичні чарти, пише IFLScience.

Щоб з’ясувати вік зубатих китів, вчені звернулися до радіоактивних опадів, що залишилися після ядерних випробувань — результати показали, що деякі представники цього виду доживають до досить поважного віку.

Нове дослідження було проведено групою шотландських університетів і дозволило знайти корисне застосування решткам китів, які, на жаль, нерідко викидаються на берег Шотландії. Метод вчених ґрунтується на пошуку слідів вуглецю-14 — радіоактивного ізотопу, що утворився в результаті ядерних випробувань у 1950-х і 1960-х роках. Аналізуючи концентрацію цього ізотопу в шарах зубної тканини, дослідники можуть встановити час народження кита та оцінити тривалість його життя.

У ході дослідження вчені застосували цей метод до двох кашалотів і трьох косаток, викинутих на берег Шотландії протягом останніх десятиліть. Однією з цих косаток був самець, який викинувся на берег острова Саут-Віст у 2015 році. Його вік міг становити 65 років або навіть більше, що робить його одним із найстаріших самців косатки, відомих науці.

Самки, як правило, живуть набагато довше: найстаріша з них — косатка на прізвисько "Бабуля", яка мешкала в північно-східній частині Тихого океану, біля узбережжя штату Вашингтон і Британської Колумбії. За різними оцінками, на момент смерті їй було близько 105 років.

У зубах китів є шари, за якими можна визначити їхній вік Фото: NOAA

Зазначимо, що зазвичай вік китів визначають, підраховуючи шари в їхніх зубах — подібно до того, як визначають вік дерев за річними кільцями. Раніше вважалося, що один шар відповідає рівно одному року життя, проте новий аналіз показав, що це вірно лише до певного моменту: у старших особин шари можуть настільки ущільнюватися, що їх стає неможливо розрізнити та порахувати.

За словами вчених, у зубі самця-ветерана було виявлено 52 шари — простіше кажучи, його вік оцінювався приблизно в 50 років. Однак радіовуглецевий аналіз показав, що він був значно старшим: пізніші шари виявилися настільки спресованими, що їх не вдалося врахувати під час звичайного підрахунку.

Головний автор дослідження зі Шотландського центру екологічних досліджень при університетах Шотландії, доктор Кіран Тірні, йому та його колегам вдалося виявити дуже старого самця косатки. Який, найімовірніше, був значно старшим, ніж можна було припустити, виходячи з кількості шарів росту в його зубах.

Раніше, у 2016 році, було проведено подібне дослідження: за допомогою радіовуглецевого аналізу вчені визначили вік гренландських полярних акул — хребетних тварин із найдовшою тривалістю життя на Землі. Дивно, але ці мешканці холодних вод живуть близько 400 років, а в окремих випадках їхній вік може перевищувати 500 років.

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