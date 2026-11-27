Нещодавнє дослідження показало, що кістки, які десятиліттями вважалися рештками мамонта, насправді належали зовсім іншому виду.

У 1951 році археолог Отто Гайст виявив кістки під час експедиції у внутрішніх районах Аляски. Спираючись на зовнішній вигляд і місце знахідки, вчені дійшли висновку, що кістки належать шерстистому мамонту (Mammuthus primigenius). На той час це припущення здавалося цілком логічним, але все змінилося, пише Science Alert.

Протягом наступних 70 років останки зберігалися в архіві Музею Півночі при Університеті Аляски і весь цей час вважалися кістками давно вимерлих шерстистих мамонтів. Через десятиліття було започатковано музейний проєкт "Усинови мамонта" — ця ініціатива дає змогу всім бажаючим профінансувати радіовуглецевий аналіз приблизно 1500 скам’янілостей мамонтів, що зберігаються в музеї. У результаті вчені провели аналіз датування кісток, виявлених Гайстом, і виявили щось цікаве — останки були занадто молодими для шерстистого мамонта.

Результати аналізу показали, що кістки насправді належали китам Фото: Quaternary Science Reviews

Аналіз ізотопів вуглецю, що містяться в стародавніх кістках, спочатку вказав на вік приблизно 2000–3000 років. Пізніше ця оцінка була уточнена: від 1200 до 1900 років. При цьому раніше вважалося, що мамонти вимерли близько 13 000 років тому, за винятком кількох ізольованих популяцій, які проіснували приблизно до 4000 років тому. Простіше кажучи, якщо аналіз правильний і кістки дійсно належать шерстистому мамонту, це значно відсунуло б час вимирання цього виду.

Втім, перш ніж повністю переглянути хронологію вимирання мамонтів, вчені вирішили переконатися, що вид спочатку було визначено правильно. Згодом з’ясувалося, що це рішення було правильним. Результати аналізу показали, що в кістках містилися набагато вищі концентрації ізотопів азоту-15 і вуглецю-13, ніж можна було очікувати у такої типово сухопутної тварини, що харчується травою, як шерстистий мамонт.

Далі фахівці з мамонтів і китів дійшли згоди, що визначити видову приналежність зразків лише за їхнім зовнішнім виглядом неможливо: для встановлення "справжньої природи" знахідок знадобився аналіз стародавньої ДНК. На щастя, вченим вдалося виділити мітохондріальну ДНК, яку потім порівняли з ДНК японського гладкого кита (Eubalaena japonica) та малого смугастика (Balaenoptera acutorostrata).

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