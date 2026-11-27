Недавнее исследование показало, что кости, которые десятилетиями считались останками мамонта, оказались принадлежащими совсем другому виду.

В 1951 году археолог Отто Гайст обнаружил кости во время экспедиции во внутренних районах Аляски. Опираясь на внешний вид и место находки, ученые пришли к выводу, что кости принадлежат шерстистому мамонту (Mammuthus primigenius). В то время предположение казалось вполне логичным, но все изменилось, пишет Science Alert.

Следующие 70 лет останки хранились в архиве Музея Севера при Университете Аляски и все это время считались костями давно вымерших шерстистых мамонтов. Спустя десятилетия был запущен музейный проект "Усынови мамонта" — инициатива позволяет всем желающим профинансировать радиоуглеродный анализ примерно на 1500 хранящихся в музее окаменелостей мамонтов. В результате ученые провели анализ датировния костей, обнаруженных Гайстом и обнаружили нечто любопытное — останки были слишком молодыми для шерстистого мамонта.

Резульатты анализа показали, что кости на самом деле принадлежали китам Фото: Quaternary Science Reviews

Анализ изотопов углерода, содержащихся в древних костях, сначала указал на возраст примерно 2000–3000 лет. Позже эта оценка была уточнена: от 1200 до 1900 лет. При этом ранее считалось, что мамонты вымерли около 13 000 лет назад, за исключением нескольких изолированных популяций, которые просуществовали примерно до 4000 лет назад. Проще говоря, если анализ верен и кости действительно принадлежат шерстистому мамонту, это бы значительно отодвинула время вымирания этого вида.

Впрочем, прежде чем полностью пересмотреть хронологию вымирания мамонтов, ученые решили убедиться в том, что вид изначально был определен верно. Позже оказалось, что это решение было верным. Результаты анализа показали, что в костях содержались гораздо более высокие концентрации изотопов азота-15 и углерода-13, чем можно было ожидать у такого типично сухопутного, питающегося травой животного, как шерстистый мамонт.

Далее специалисты по мамонтам и китам сошлись во мнении, что определить видовую принадлежность образцов только по их внешнему виду невозможно: для установления "истинной природы" находок потребовался анализ древней ДНК. К счастью, ученым удалось выделить митохондриальную ДНК, которую затем сравнили ее с ДНК японского гладкого кита (Eubalaena japonica) и малого полосатика (Balaenoptera acutorostrata).

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