Плотоядные динозавры, вероятно, разрывали мясо, двигая зубами назад, подобно пиле, а не кусая прямо вниз. Эксперименты с копиями зубов показывают, что это движение требовало значительно меньших усилий и может объяснить, как крупные хищники питались своей добычей.

Исследователи из Университета Рединга и Университета Иллинойса в Урбана-Шампейне протестировали изогнутые, зазубренные зубы, характерные для многих тероподов. Их исследование стало первым физическим испытанием эффективности разрезания этими зубами, пишет Phys.org.

Результаты показали, что тяга зуба по диагонали назад требовала примерно на треть меньше усилия, чем нажатие им вертикально вниз.

Команда создала устройство под названием DinoSAW, чтобы сравнить эти два движения. Устройство вдавливало копию зуба аллозавра в баллистический гель — материал, который обычно используется для имитации сопротивления мяса. Машина проверяла как прямой укус вниз, так и диагональное тянущее движение назад, а датчики измеряли силу, необходимую для каждого движения.

Ученые исследовали изогнутые зубы с зазубринами, характерные для многих тероподов Фото: Dinosaur institute

Доктор Манабу Сакамото, палеобиолог из Университета Рединга и ведущий автор исследования, отметил, что форма зубов тероподов вызвала вопросы о том, как животные ими пользовались. "Мы часто представляем себе плотоядных динозавров, которые хрустят, кусая свою добычу вертикально вниз, но их зубы рассказывают другую историю. Эти зубы изогнуты назад и имеют зазубренные края с обеих сторон, поэтому мы хотели проверить, даёт ли их протягивание сквозь мясо лучший результат, чем укус. Так и оказалось, причём с очевидным отрывом".

В ходе испытаний была зафиксирована средняя пиковая сила в 14 ньютонов при диагональном растяжении по сравнению с 21,4 ньютонами при вертикальном укусе. Исследователи также сняли гель под поляризованным светом, чтобы увидеть, как в нём распространяется напряжение. Укус вниз создавал яркие зоны сосредоточенного напряжения, тогда как тяга назад распределяла напряжение более равномерно и на более низком уровне.

Эта разница была связана с формой зубов. При вертикальном укусе в материал врезался преимущественно передний зазубренный край. Движение назад следовало за изгибом зуба и задействовало оба зазубренных края, делая разрез более эффективным.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что тероподы, вероятно, использовали свои крепкие S-образные шеи, чтобы проталкивать зубы сквозь мясо после контакта с добычей. Этот способ питания имеет аналогии у современных хищных птиц и у комодских варанов. Следы на костях динозавров также дают подсказки: многие из них выглядят как бороздки, которые могли образоваться, когда зубы тянули по кости.

Устройство вдавливало модель зуба алозавра в баллистический гель Фото: Palaeontology

Эти результаты ставят под сомнение предыдущую гипотезу, согласно которой тероподы сначала впивались, а затем тянули, чтобы оторвать мясо. Согласно новым экспериментам, такая последовательность действий могла быть бесполезной тратой сил. Движение назад могло помочь проколоть и разрезать ткань одним движением.

"Мы никогда не сможем точно узнать, как вела себя вымершая животное, поскольку не можем наблюдать за ней непосредственно", — отметил соавтор исследования доктор Филип Андерсон, профессор эволюции, экологии и поведения в Университете Иллинойса в Урбана-Шампейне. "Но использование теорий и методов физики и инженерии позволяет нам исследовать, какие типы пищевого поведения могли быть более эффективными и, возможно, более вероятными".

Исследователи планируют использовать DinoSAW для изучения других зубов и движений во время питания, в частности необычных резцов вымерших саблезубых тигров, напоминающих формочки для печенья. Эта работа демонстрирует, как эксперименты с физическими моделями могут помочь учёным понять, как именно двигались и питались вымершие животные.

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