На основании окаменелостей, найденных на юге Таиланда, был идентифицирован гигантский грызун, живший примерно 34 миллиона лет назад. Это животное было намного крупнее других грызунов, что свидетельствует о том, что ранняя эволюция гигантских грызунов не ограничивалась Южной Америкой.

Этот вид, получивший название Yakamys sirindhornae, обитал в середине палеогена. Исследователи обнаружили части зубного ряда нижней челюсти — второй моляр и резцовый зуб — в карьере Банг-Марк на буроугольной шахте в провинции Краби, пишет Phys.org.

Применив семь методов оценки массы тела на основе измерений зубов, учёные подсчитали, что Якамис весил около 30 килограммов. Это примерно вдвое превышает оценочные размеры других грызунов, известных из того периода.

Исследователи обнаружили фрагменты зубного ряда нижней челюсти в карьере Банг-Марк Фото: Scientific Reports

Исследователи подчеркнули, что эта цифра является лишь приблизительной, поскольку оценка веса вымершего животного на основе небольшого количества окаменелостей сопряжена со значительной неопределённостью.

"Гигантские грызуны неоднократно эволюционировали на протяжении истории этой группы, преимущественно в Южной Америке", — отметила соавтор исследования Виржини Миллиен, профессор биологии в Университете Макгилла. По её словам, это открытие свидетельствует о том, что Юго-Восточная Азия также играла важную роль в ранней истории крупных грызунов.

Название рода сочетает в себе тайское слово "yak", означающее "гигант", и греческое "mys", означающее "мышь" или "крыса". Название вида дано в честь принцессы Маха Чакри Сириндхорн за её многолетнюю поддержку науки и палеонтологических исследований в Таиланде.

Ученые подсчитали, что вес Якамиса составлял около 30 килограммов Фото: Scientific Reports

На данный момент идентифицированы лишь два зуба, поэтому многое остаётся неизвестным о биологии, среде обитания и эволюции этого животного. Необходимо найти больше окаменелостей, чтобы установить, как жили эти грызуны и как они стали такими крупными.

Даже с учётом ограниченного количества останков эта находка свидетельствует о том, что гигантские грызуны появились раньше и на более обширной территории, чем ранее полагали учёные.

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