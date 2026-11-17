На основі скам'янілостей, знайдених на півдні Таїланду, було ідентифіковано гігантського гризуна, який жив приблизно 34 мільйони років тому. Ця тварина була набагато більшою за інших гризунів, що свідчить про те, що рання еволюція гігантських гризунів не обмежувалася Південною Америкою.

Цей вид, названий Yakamys sirindhornae, жив у середині палеогену. Дослідники виявили частини зубного ряду нижньої щелепи — другий моляр та різць — у кар'єрі Банг-Марк на буровугільній шахті в провінції Крабі, пише Phys.org.

Застосувавши сім методів оцінки маси тіла на основі вимірювань зубів, вчені підрахували, що Yakamys важив близько 30 кілограмів. Це приблизно вдвічі перевищує оціночні розміри інших гризунів, відомих з того періоду.

Дослідники виявили частини зубного ряду нижньої щелепи у кар'єрі Банг-Марк Фото: Scientific Reports

Дослідники наголосили, що ця цифра є лише приблизною, оскільки оцінка ваги вимерлого тварини на основі невеликої кількості скам'янілостей пов'язана зі значною невизначеністю.

"Гігантські гризуни неодноразово еволюціонували упродовж історії цієї групи, переважно в Південній Америці", — зазначила співавторка дослідження Віржині Міллієн, професорка біології в Університеті Макгілла. За її словами, це відкриття свідчить про те, що Південно-Східна Азія також відігравала важливу роль у ранній історії великих гризунів.

Назва роду поєднує тайське слово "yak", що означає "гігант", із грецьким "mys", що означає "миша" або "щур". Назва виду вшановує принцесу Маха Чакрі Сіріндхорн за її багаторічну підтримку науки та палеонтологічних досліджень у Таїланді.

Вчені підрахували, що Yakamys важив близько 30 кілограмів Фото: Scientific Reports

Наразі ідентифіковано лише два зуби, тому багато чого залишається невідомим щодо біології, середовища існування та еволюції цієї тварини. Потрібно знайти більше скам’янілостей, щоб встановити, як жили ці гризуни і як вони стали такими великими.

Навіть з огляду на обмежену кількість решток, ця знахідка свідчить про те, що гігантські гризуни з'явилися раніше та на ширшій території, ніж раніше вважали вчені.

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