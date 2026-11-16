Тисячі кісток жаб знайшли в одному й тому ж місці: вчені дізналися, хто їх з'їв (фото)

Тисячі кісток жаб, знайдених у стародавньому рові в Англії, допомогли вченим пояснити незвичайну подію, що сталася майже 1 700 років тому. Дослідники дійшли висновку, що цих тварин, ймовірно, з'їли хижі птахи, залишивши після себе надзвичайну колекцію решток.

Під час археологічних розкопок, проведених у період з 2016 по 2018 рік у рамках програми модернізації національної автомагістралі A14 від Кембриджа до Хантінгдона в графстві Кембриджшир, було виявлено близько 8 000 кісток жаб. Їхня незвичайна концентрація спантеличила археологів, які спочатку не могли пояснити, як у одному місці накопичилося стільки решток, пише Heritage Daily.

Цю загадку досліджували вчені з Університету Борнмута та Археологічного музею Лондона (MOLA). Дізнавшись про знахідку, доктор Пол Кларксон зв'язався зі старшим зооархеологом MOLA доктором Вікі Евенс. Вивчивши сліди та пошкодження на кістках і порівнявши їх із результатами попередніх досліджень, Кларксон знайшов докази того, що жаб з'їли хижі птахи.

Найімовірнішими хижаками були визначені болотна сова та лунь польовий. Однак археологічні дані виявили ще одну важливу деталь: рів заповнився всього за один рік. Це означало, що тисячі жаб були з'їдені упродовж відносно короткого періоду.

Під час розкопок археологи виявили близько 8 000 кісток жаб Фото: MOLA

Щоб зрозуміти причину, дослідники вивчили розмір плечових кісток жаб — кісток, що утворюють верхню частину їхніх передніх лап. Вчені оцінили вік тварин і з'ясували, що більшість із них були молодими жабами, яких з'їли під час їхньої першої зими.

Радіовуглецеве датування, проведене Віденським університетом, визначило вік решток приблизно в 1 700 років, що відповідає римському періоду. Дослідники припустили, що місцеві екологічні умови створили надзвичайно велику популяцію жаб. У той час води болота відступали в долині, створюючи сприятливі умови для розмноження амфібій і забезпечуючи велику кількість їжі для хижих птахів.

Упродовж століть навколишній ландшафт також зазнав значних змін. Дані, отримані на основі аналізу равликів, пилку та деревного вугілля, свідчать, що в залізну добу долина була вкрита лісами. Пізніше великі ділянки лісу вирубали, щоб створити пасовища для худоби.

До римського періоду значна частина цієї території перетворилася на відкриту місцевість. Це зменшило лісовий покрив, необхідний для життя жаб, водночас забезпечивши сприятливу територію для полювання хижих птахів, зокрема коротковухих сов.

Поєднання сприятливих умов для розмноження, великої кількості молодих жаб та розширення відкритих територій може пояснити, чому так багато кісток опинилося в одній і тій самій канаві.

Дослідники вивчили розмір плечових кісток жаб Фото: MOLA

Кларксон додав, що ці рештки проливають світло не лише на екологічні умови, в яких жили люди поблизу римських Фенсів, а й на поведінку диких тварин, що населяли той самий ландшафт.

Ці знахідки також можуть дати підказки щодо того, як люди використовували цю територію. Дослідники припустили, що відносно низька щільність населення могла зробити цей ландшафт привабливим для хижих птахів. Людські спільноти, ймовірно, сезонно переміщалися між місцевостями, випасаючи худобу на різних пасовищах.

Доктор Вікі Евенс наголосила на більш широкому значенні цього відкриття: "Це дослідження показує, як навіть найдрібніша тварина, знайдена на місці розкопок, може допомогти нам зрозуміти не лише минулі екологічні умови, а й людську діяльність у ширшому ландшафті".

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