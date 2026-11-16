Загадкові кам'яні кола знайшли в Саудівській Аравії: вони створені невідомою цивілізацією (фото)

У західній частині Саудівської Аравії виявили гігантські кам'яні кола, розташовані у складних геометричних візерунках: на аерофотознімках видно кільця та спіралі, розкидані по скелястому ландшафту. Їхній вік, творці та призначення досі залишаються невідомими.

Ці утворення виявили в Халі, що в провінції Аль-Кунфуда. Знімки показують кругові та спіралеподібні композиції, зокрема кільця, розташовані близько одне до одного, та менші кола, вкладені всередину більших, пише Arkeonews.

Ці візерунки привернули увагу саудівського історика доктора Мохаммеда Хурайса Аль-Мархабі. Він зазначив, що правильні форми, перехресні лінії та ретельно розміщені камені можуть свідчити про навмисний задум. Однак археологічні розкопки поки що не встановили, коли саме були побудовані ці кола та хто їх спорудив.

Аль-Мархабі припускає, що ці утворення мали математичне або астрономічне призначення. За його словами, їхнє розташування може бути пов'язане зі спостереженнями за Сонцем, Місяцем, планетами, погодою або сезонними змінами. Для громад, сільське господарство яких залежало від пір року, відстеження цих закономірностей могло бути корисним.

Візерунки привернули увагу саудівського історика доктора Мохаммеда Хурайса Аль-Мархабі Фото: SPA

Дослідник також поставив під сумнів те, що ці кола були побудовані як житла або поховальні споруди, зазначивши, що їхнє розташування не відповідає цим цілям. Щоб встановити, чи пов'язані камені з небесними явищами, потрібні детальні обстеження, надійне датування та систематичне вивчення їхньої орієнтації.

Територія долини Халі має довгу історію заселення та землеробства. Аль-Мархабі звернув увагу на розташоване неподалік кладовище Куз-аль-Шахід, яке він задокументував під час попередніх польових досліджень. За його даними, це кладовище займає площу понад 250 000 квадратних метрів, що робить його одним із найбільших кладовищ, виявлених у провінції Аль-Кунфуда.

Вчений також пов'язав цю ширшу територію з історичним поселенням Халі бін Якуб та місцевістю, відомою як Аль-Сахарія. Долина Халі розташована в родючій частині регіону Тіхама вздовж західного узбережжя Аравії. Її сільськогосподарський ландшафт та історичні зв'язки з Меккою надають корисний контекст для вивчення кам'яних кіл, проте прямого зв'язку між цими спорудами та сусідніми історичними пам'ятками поки не встановлено.

Великі кам'яні кола та інші споруди зустрічаються в різних частинах Саудівської Аравії Фото: SPA

Великі кам'яні кола та інші споруди зустрічаються в різних частинах Саудівської Аравії. Однак сам лише їхній вигляд не доводить, що їх збудували одні й ті самі люди або що вони слугували одній і тій самій меті. Кожне місце знахідки потрібно досліджувати на основі окремих доказів.

Наразі питання щодо утворень у Халі залишаються відкритими: коли їх було збудовано, як їх використовували та чому камені було розташовано у таких складних візерунках? Аерофотознімки полегшили ідентифікацію споруд, але для встановлення їхньої історії знадобляться археологічні дослідження та наукове датування.

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