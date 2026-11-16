В Саудовской Аравии обнаружили загадочные каменные круги: они созданы неизвестной цивилизацией (фото)
В западной части Саудовской Аравии обнаружили гигантские каменные круги, расположенные в виде сложных геометрических узоров: на аэрофотоснимках видны кольца и спирали, разбросанные по скалистому ландшафту. Их возраст, создатели и назначение до сих пор остаются неизвестными.
Эти образования обнаружили в Хали, что в провинции Аль-Кунфуда. Снимки показывают круглые и спиралевидные образования, в частности кольца, расположенные близко друг к другу, и меньшие круги, вложенные внутрь более крупных, пишет Arkeonews.
Эти узоры привлекли внимание саудовского историка доктора Мохаммеда Хурайса Аль-Мархаби. Он отметил, что правильные формы, перекрещивающиеся линии и тщательно размещенные камни могут свидетельствовать о намеренном замысле. Однако археологические раскопки пока не установили, когда именно были построены эти круги и кто их соорудил.
Аль-Мархаби предполагает, что эти сооружения имели математическое или астрономическое назначение. По его словам, их расположение может быть связано с наблюдениями за Солнцем, Луной, планетами, погодой или сезонными изменениями. Для общин, сельское хозяйство которых зависело от смены времён года, отслеживание этих закономерностей могло быть полезным.
Исследователь также выразил сомнение в том, что эти круги были построены в качестве жилищ или погребальных сооружений, отметив, что их расположение не соответствует этим целям. Чтобы установить, связаны ли камни с небесными явлениями, необходимы детальные обследования, достоверная датировка и систематическое изучение их ориентации.
Территория долины Хали имеет долгую историю заселения и земледелия. Аль-Мархаби обратил внимание на расположенное неподалеку кладбище Куз-аль-Шахид, которое он задокументировал в ходе предыдущих полевых исследований. По его данным, это кладбище занимает площадь более 250 000 квадратных метров, что делает его одним из крупнейших кладбищ, обнаруженных в провинции Аль-Кунфуда.
Учёный также связал эту обширную территорию с историческим поселением Хали бин Якуб и местностью, известной как Аль-Сахария. Долина Хали расположена в плодородной части региона Тихама вдоль западного побережья Аравии. Её сельскохозяйственный ландшафт и исторические связи с Меккой создают полезный контекст для изучения каменных кругов, однако прямой связи между этими сооружениями и соседними историческими памятниками пока не установлено.
Большие каменные круги и другие сооружения встречаются в разных частях Саудовской Аравии. Однако один лишь их вид не доказывает, что их построили одни и те же люди или что они служили одной и той же цели. Каждое место находки необходимо исследовать на основе отдельных доказательств.
На данный момент вопросы, касающиеся сооружений в Хали, остаются открытыми: когда они были построены, как их использовали и почему камни были расположены в таких сложных узорах? Аэрофотоснимки облегчили идентификацию сооружений, но для установления их истории потребуются археологические исследования и научная датировка.
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