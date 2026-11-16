В Саудовской Аравии обнаружили загадочные каменные круги: они созданы неизвестной цивилизацией (фото)

В западной части Саудовской Аравии обнаружили гигантские каменные круги, расположенные в виде сложных геометрических узоров: на аэрофотоснимках видны кольца и спирали, разбросанные по скалистому ландшафту. Их возраст, создатели и назначение до сих пор остаются неизвестными.

Эти образования обнаружили в Хали, что в провинции Аль-Кунфуда. Снимки показывают круглые и спиралевидные образования, в частности кольца, расположенные близко друг к другу, и меньшие круги, вложенные внутрь более крупных, пишет Arkeonews.

Эти узоры привлекли внимание саудовского историка доктора Мохаммеда Хурайса Аль-Мархаби. Он отметил, что правильные формы, перекрещивающиеся линии и тщательно размещенные камни могут свидетельствовать о намеренном замысле. Однако археологические раскопки пока не установили, когда именно были построены эти круги и кто их соорудил.

Аль-Мархаби предполагает, что эти сооружения имели математическое или астрономическое назначение. По его словам, их расположение может быть связано с наблюдениями за Солнцем, Луной, планетами, погодой или сезонными изменениями. Для общин, сельское хозяйство которых зависело от смены времён года, отслеживание этих закономерностей могло быть полезным.

Узоры привлекли внимание саудовского историка доктора Мохаммеда Хурайса Аль-Мархаби Фото: SPA

Исследователь также выразил сомнение в том, что эти круги были построены в качестве жилищ или погребальных сооружений, отметив, что их расположение не соответствует этим целям. Чтобы установить, связаны ли камни с небесными явлениями, необходимы детальные обследования, достоверная датировка и систематическое изучение их ориентации.

Территория долины Хали имеет долгую историю заселения и земледелия. Аль-Мархаби обратил внимание на расположенное неподалеку кладбище Куз-аль-Шахид, которое он задокументировал в ходе предыдущих полевых исследований. По его данным, это кладбище занимает площадь более 250 000 квадратных метров, что делает его одним из крупнейших кладбищ, обнаруженных в провинции Аль-Кунфуда.

Учёный также связал эту обширную территорию с историческим поселением Хали бин Якуб и местностью, известной как Аль-Сахария. Долина Хали расположена в плодородной части региона Тихама вдоль западного побережья Аравии. Её сельскохозяйственный ландшафт и исторические связи с Меккой создают полезный контекст для изучения каменных кругов, однако прямой связи между этими сооружениями и соседними историческими памятниками пока не установлено.

Большие каменные круги и другие сооружения встречаются в разных частях Саудовской Аравии Фото: SPA

Большие каменные круги и другие сооружения встречаются в разных частях Саудовской Аравии. Однако один лишь их вид не доказывает, что их построили одни и те же люди или что они служили одной и той же цели. Каждое место находки необходимо исследовать на основе отдельных доказательств.

На данный момент вопросы, касающиеся сооружений в Хали, остаются открытыми: когда они были построены, как их использовали и почему камни были расположены в таких сложных узорах? Аэрофотоснимки облегчили идентификацию сооружений, но для установления их истории потребуются археологические исследования и научная датировка.

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