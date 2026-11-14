Находки возрастом 125 тысяч лет: археологи обнаружили отравленную стрелу в Саудовской Аравии (фото)

Археологи обнаружили доказательства того, что древние люди использовали яд для охоты на животных ещё 125 000 лет назад. Если это подтвердится, данное открытие сдвинет известные границы истории ядовитого охотничьего оружия примерно на 65 000 лет назад.

Находка была сделана в Урук-Аль-Джелиба — археологическом памятнике на юге Саудовской Аравии. Согласно исследованию, это место датируется примерно 125 000 лет назад и когда-то располагалось рядом с большим пресноводным озером, пишет Live Science.

В то время ландшафт выглядел совсем иначе. Хотя сейчас эта территория входит в состав "Пустой четверти" — одной из самых жарких и засушливых пустынь на Земле, — исследователи обнаружили свидетельства существования озера, которое занимало площадь примерно 340 квадратных километров и достигало глубины до 29 метров.

В настоящее время эта территория входит в состав "Пустой четверти" — одной из самых жарких и засушливых пустынь на Земле Фото: Griffith University

Окаменелости свидетельствуют о том, что в древнем озере обитало большое разнообразие животных и растений. В этой местности обитали бегемоты, буйволы, страусы, верблюды и газели, а также росли пальмы, камыш и кустарники. Древние люди, вероятно, использовали эти ресурсы для питания, охоты и других повседневных нужд.

Соавтор исследования Крис Кларксон, археолог из Института геоантропологии имени Макса Планка в Германии и Университета Гриффита в Австралии, отметил, что это открытие демонстрирует, насколько кардинально изменилась среда региона.

"Представление о том, что бегемоты и огромные буйволы обитали вокруг озера на территории, которая сегодня известна как "Пустая четверть", действительно позволяет осознать, насколько кардинально изменились эти ландшафты и глобальный климат", — сказал Кларксон.

Археологическая команда обнаружила более 5 500 каменных артефактов, а также чрезвычайно хорошо сохранившиеся растительные остатки, в частности волокна, смолы и обломки древесины. Среди находок были каменные наконечники со следами ударов, свидетельствующими об охоте на крупных животных. Микроскопические исследования также выявили следы животной ткани вблизи их кончиков.

Расположение артефактов дало дополнительные подсказки. Каменные орудия были сосредоточены в районах, где находились кости животных, что свидетельствует о том, что берег озера служил важным местом для охоты и разделки дичи.

В отличие от многих доисторических памятников, где исследователи находят лишь каменные орудия и разбросанные кости, Урук-Аль-Джелиба сохранила свидетельства, помогающие объяснить, как древние люди сочетали различные материалы.

Наиболее интересные доказательства были получены в результате химического анализа нескольких каменных наконечников. Исследователи обнаружили остатки вещества, связанного со стреловидным ядовитым растением (Acokanthera schimperi) — растением, распространенным в Восточной и Центральной Африке, а также на юге Аравии.

Её токсичные экстракты издавна использовались африканскими охотниками для покрытия наконечников копий и стрел, что помогало парализовать или убить добычу.

Если эта интерпретация верна, то саудовские артефакты могут оказаться значительно древнее ранее обнаруженных отравленных наконечников стрел из Южной Африки, которые датируются примерно 60 000 лет назад.

Исследователи обнаружили остатки вещества, связанного со стрелолистником — растением, распространенным в Восточной и Центральной Африке, а также на юге Аравии Фото: Wikimedia Commons

Также остается открытым вопрос о том, как охотники могли употреблять в пищу мясо животных, убитых отравленным оружием, не нанося себе вреда. Кларксон пояснил, что действие токсина зависит от его состава, дозы и способа попадания в организм. Вещество, попадающее непосредственно в рану, не обязательно оказывает такой же эффект при проглатывании.

Исторические охотничьи традиции предлагают одно из возможных объяснений. Охотники иногда удаляли мясо вокруг раны, прежде чем употреблять остальную часть животного. Это могло уменьшить их контакт с ядом, хотя исследователи не установили, использовали ли люди в этой местности тот же метод.

Эти находки свидетельствуют о том, что люди, жившие 125 000 лет назад, возможно, знали, как использовать ядовитые растения в сочетании с каменными орудиями, тогда как остатки древнего озера показывают, насколько изменилась среда Аравийского полуострова с течением времени.

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