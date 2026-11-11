Древние образования или следы от взрывов: ученые не знают, что нашли на дне Средиземного моря (видео)

Тысячи почти идеально круглых образований, обнаруженных на дне Средиземного моря, заставляют ученых обсуждать, как они образовались. Несмотря на многолетние исследования, их подлинное происхождение остается неизвестным.

Эти необычные образования впервые обнаружили в 2011 году во время плановой гидроакустической съемки в морском природном парке "Кап-Корс и Агриат" у побережья Корсики. Морская биология Кристин Пержен-Мартини изучала отражавшиеся от морского дна акустические сигналы, когда ее команда заметила необычный повторяющийся узор, пишет IFLScience.

Изображения, полученные с помощью гидролокатора, показали большие круги с центральными структурами, напоминающими жареные яйца. Дальнейшее исследование выявило более 1300 образований, разбросанных на территории шириной в несколько километров. Их правильные формы сразу привлекли внимание, но у ученых не было четкого объяснения того, как появились эти образования.

Ученые привлекли французского подводного фотографа и исследователя Лорана Баллеста

Чтобы разгадать эту загадку, ученые привлекли французского подводного фотографа и исследователя Лорана Баллесту, обладавшего большим опытом съемки морской жизни в сложных условиях.

Лоран Баллеста известен тем, что снимал нерест гигантских групперов в Тихом океане вблизи атолла Факарава. Во время одной экспедиции в 2014 году он и его команда встретили около 700 акул, которые ночью охотились на групперов.

Исследование на Корсике поставило перед нами другую задачу. Образования располагались на глубине, которая усложняла обычное погружение, а время, отведенное исследователям на работу под водой, было ограничено. После каждого погружения команде потребовалось около пяти часов декомпрессии, чтобы безопасно вернуться на поверхность.

Когда Балеста и два дайвера из "Андромеде Океанологи" наконец добрались до морского дна, они обнаружили, что круги образованы живыми организмами. Центральные структуры состояли из красных известковых водорослей, в то время как их наружные кольца содержали родолиты – мелкие твердые образования, созданные другим видом известковых водорослей.

Это открытие опровергло некоторые предыдущие предположения, что круги были просто следами подводных взрывов.

Образования располагались на глубине, усложнявшей обычное погружение Фото: Gombessa Expeditions

Позже исследователи использовали технологию водолазного колокола, подобную оборудованию, применяемому работниками глубоководных нефтяных платформ, чтобы провести больше времени по изучению этих образований. В 2023 году также были задействованы два подводных аппарата, что позволило океанологам и климатологам исследовать это место.

Одно из объяснений происхождения этих кругов достигает примерно 21 000 лет назад до периода последнего ледникового максимума. В то время значительная часть воды на Земле была заперта в ледниковых щитах, а уровень моря был значительно ниже. Морское дно, на котором сейчас лежат эти образования, получало достаточно солнечного света для роста больших колоний водорослей.

По мере таяния ледников и повышения уровня моря солнечный свет постепенно исчез из этих подводных участков. Большие водорослевые образования больше не могли выживать и в конце концов разрушились, оставив в своих центрах небольшие известковые остатки.

Приблизительно через 8 000 лет, когда уровень моря стабилизировался, водоросли снова начали расти. Вокруг остатков образований развились родолиты, постепенно накапливавшиеся на морском дне. Согласно этой теории, их перемещение и рост в конце концов сформировали характерную форму образований.

В научной статье 2012 года исследователи первоначально назвали эти образования коралогенными атоллами. Однако они сочли, что для подтверждения правильности этого объяснения необходимы дополнительные исследования.

Ученые не установили, как именно появились тысячи этих кругов Фото: Gombessa Expeditions

Другая интерпретация появилась в исследовании 2024 года. Его авторы утверждали, что недостаточно доказательств, "чтобы подтвердить гипотезу о природном и древнем происхождении". Вместо этого они предположили, что круги могут быть следами боеприпасов, сброшенных в море американскими самолетами в конце Второй мировой войны.

Хотя эти объяснения значительно отличаются, оба вызывают беспокойство по поводу защиты этой местности. Приверженцы теории о древних водорослях хотят, чтобы эти образования сохранились как ценные природные структуры. Те, кто поддерживает версию о Второй мировой войне, также призывают к ограничению стоянки на якоре, рыбалке по тралам и дноуглубительным работам, поскольку там до сих пор могут быть неразорваны боеприпасы.

Ученые не установили, как именно появились тысячи этих кругов. Это открытие свидетельствует о том, как много еще неизвестно даже в тех районах, которые изучаются уже много лет. Дальнейшие подводные исследования могут наконец выявить, являются ли эти образования остатками древней морской экосистемы или следами гораздо более поздней человеческой деятельности.

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