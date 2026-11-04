В чем секрет штормового масла: морской лайфхак удивлял ученых на протяжении сотен лет (видео)

Сотни лет назад у моряков был удивительный способ снизить опасность, связанную с бурным морем: выливание масла в воду. Этот метод, известный как "штормовое масло", использовался на протяжении веков, прежде чем учёные поняли, как он работает.

Бенджамин Франклин столкнулся с этим явлением в 1757 году, плывя в Англию с дипломатической миссией, пишет IFLScience.

Во время шторма Франклин заметил, что вода за некоторыми кораблями выглядела необычайно гладкой. Когда он спросил об этом капитана, тот отмахнулся от вопроса, считая его очевидным: в море вылили масло из корабельной кухни. Моряки, пояснил он, уже давно использовали этот метод для успокоения воды.

Штормовое масло может успокоить морские волны

Эта практика была известна ещё в древности. Плиний Старший писал, что масло может успокаивать море, а водолазы иногда разбрызгивали его изо рта, поскольку это успокаивало поверхность и помогало свету проникать в воду.

Франклин решил проверить это утверждение, вылив масло в пруды. Он обнаружил, что даже одна чайная ложка могла быстро успокоить участок шириной в несколько ярдов, в конечном итоге распространившись на площадь до полуакра.

Франклин считал, что масло уменьшает трение между ветром и водой. Более поздние исследования показали, что этот процесс более сложен. В 1890-х годах исследовательница Агнес Покельс доказала, что тонкая пленка масла также оказывает сопротивление движению по поверхности воды. Когда пленка смещается, она создает силы, известные как силы Марангони. Они противодействуют движению поверхности и уменьшают энергию, которая в противном случае образовывала бы волны.

Эта техника оказалась полезной в реальных чрезвычайных ситуациях. 15 ноября 1883 года корабль "Марта Кобб" встретил судно "Гресиан", которое тонуло во время шторма. Малые шлюпки "Гресиана" были уничтожены, и капитан "Марты Кобб" опасался, что волны сделают спасательную операцию невозможной. Он приказал экипажу вылить нефть и рыбий жир в море рядом с поврежденным судном.

Примерно через 20 минут волны перестали разбиваться в зоне, покрытой нефтью, что позволило спасательной лодке приблизиться, не набирая воды. За пределами этого более спокойного участка море оставалось бурным.

Даже на "Титанике" было штормовое масло Фото: Wikimedia Commons

Позже исследователи использовали это описание вместе с аэрофотоснимками нефтяных пятен для изучения этого явления. Их модель показала, что нефтяная пленка может изменять поток воздуха над морем, уменьшая энергию, передаваемую волнам, и ограничивая их рост.

Сегодня на кораблях больше не используют штормовую нефть в качестве стандартной меры безопасности. Современные суда оснащены более совершенным оборудованием, а преднамеренный слив нефти в воду нанес бы серьезный ущерб окружающей среде.

Однако эта практика продолжалась ещё десятилетиями после экспериментов Франклина. Даже на борту "Титаника" было штормовое масло, поскольку это предусматривалось британским законом о торговом судоходстве 1894 года.

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