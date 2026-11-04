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В чем секрет штормового масла: морской лайфхак удивлял ученых на протяжении сотен лет (видео)

Штормовое масло использовали на протяжении веков
Моряки использовали масло, чтобы успокоить море | Фото: Wikimedia Commons

Сотни лет назад у моряков был удивительный способ снизить опасность, связанную с бурным морем: выливание масла в воду. Этот метод, известный как "штормовое масло", использовался на протяжении веков, прежде чем учёные поняли, как он работает.

Бенджамин Франклин столкнулся с этим явлением в 1757 году, плывя в Англию с дипломатической миссией, пишет IFLScience.

Во время шторма Франклин заметил, что вода за некоторыми кораблями выглядела необычайно гладкой. Когда он спросил об этом капитана, тот отмахнулся от вопроса, считая его очевидным: в море вылили масло из корабельной кухни. Моряки, пояснил он, уже давно использовали этот метод для успокоения воды.

Штормовое масло может успокоить морские волны

Эта практика была известна ещё в древности. Плиний Старший писал, что масло может успокаивать море, а водолазы иногда разбрызгивали его изо рта, поскольку это успокаивало поверхность и помогало свету проникать в воду.

Франклин решил проверить это утверждение, вылив масло в пруды. Он обнаружил, что даже одна чайная ложка могла быстро успокоить участок шириной в несколько ярдов, в конечном итоге распространившись на площадь до полуакра.

Франклин считал, что масло уменьшает трение между ветром и водой. Более поздние исследования показали, что этот процесс более сложен. В 1890-х годах исследовательница Агнес Покельс доказала, что тонкая пленка масла также оказывает сопротивление движению по поверхности воды. Когда пленка смещается, она создает силы, известные как силы Марангони. Они противодействуют движению поверхности и уменьшают энергию, которая в противном случае образовывала бы волны.

Эта техника оказалась полезной в реальных чрезвычайных ситуациях. 15 ноября 1883 года корабль "Марта Кобб" встретил судно "Гресиан", которое тонуло во время шторма. Малые шлюпки "Гресиана" были уничтожены, и капитан "Марты Кобб" опасался, что волны сделают спасательную операцию невозможной. Он приказал экипажу вылить нефть и рыбий жир в море рядом с поврежденным судном.

Примерно через 20 минут волны перестали разбиваться в зоне, покрытой нефтью, что позволило спасательной лодке приблизиться, не набирая воды. За пределами этого более спокойного участка море оставалось бурным.

Штормовое масло использовали даже на "Титанике"
Даже на "Титанике" было штормовое масло
Фото: Wikimedia Commons

Позже исследователи использовали это описание вместе с аэрофотоснимками нефтяных пятен для изучения этого явления. Их модель показала, что нефтяная пленка может изменять поток воздуха над морем, уменьшая энергию, передаваемую волнам, и ограничивая их рост.

Сегодня на кораблях больше не используют штормовую нефть в качестве стандартной меры безопасности. Современные суда оснащены более совершенным оборудованием, а преднамеренный слив нефти в воду нанес бы серьезный ущерб окружающей среде.

Однако эта практика продолжалась ещё десятилетиями после экспериментов Франклина. Даже на борту "Титаника" было штормовое масло, поскольку это предусматривалось британским законом о торговом судоходстве 1894 года.

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