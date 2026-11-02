Самые большие из всех: в Пекине обнаружили сразу три древних лодки (фото)

В Пекине обнаружили три древних судна, пролежавших под землёй 1 800 лет. Археологи определили эти суда как крупнейшие судна для внутренних водных путей того периода, которые когда-либо были найдены в этом регионе.

Пекинский муниципальный институт археологии обнаружил лодки в ходе раскопок в районе Фэнтай в конце 2025 года. О находке было объявлено в марте 2026 года, а 31 октября на заключительном мероприятии "Сезона народной археологии в Пекине" исследовательница Дин Лина представила обновленную оценку этой находки, пишет Arkeonews.

Район Фэнтай в настоящее время является частью плотно застроенной городской территории, но около 1 800 лет назад через этот регион протекала река Юньдин, которая служила важным транспортным путем. По словам Дин Лини, река соединяла северный Китай с Центральной равниной и обеспечивала судоходство в периоды династий Хань и Цзинь.

Три судна, названные "Река Юндин 1", "Река Юндин 2" и "Река Юндин 3", были обнаружены рядом друг с другом на изгибе древнего русла реки в деревне Ваньцюаньси. Все они имели плоское деревянное дно и носы, направленные на юго-запад.

Длина каждого из судов превышает 10 метров, а самое большое судно достигает 15 метров. Наилучшим образом сохранившееся судно имеет длину 14 метров, а десять поперечных конструктивных элементов разделяют его внутреннее пространство на девять отсеков.

Археологи идентифицировали десять высеченных иероглифов "官" (гуань) Фото: BRTV

По предварительным результатам радиоуглецевого датирования, лодки относятся к периоду от конца династии Восточная Хань до династий Вэй и Цзинь. Это означает, что их возраст составляет примерно 1 800 лет, и это является первым прямым археологическим свидетельством существования древнего внутреннего судоходства в районе Пекина.

Одна из важнейших деталей была обнаружена на второй лодке. Археологи идентифицировали десять выгравированных иероглифов "官" (гуань) на различных деревянных элементах. Этот иероглиф ассоциировался с правительством или официальными учреждениями.

Исследователи считают эти отметки доказательством официальной связи, хотя неизвестно, заказало ли правительство строительство лодки напрямую или же она эксплуатировалась под государственным контролем.

Лодки также раскрывают подробности о древнем судостроении. Доски пола соединялись с помощью деревянных шпунтов и колышков, тогда как для некоторых верхних секций использовались железные гвозди. Исследователи отметили сходство между конструкцией досок пола и конструкцией древнего судна, известного как "Шёлковый путь № 1", найденного в Сиане.

Некоторые китайские эксперты также указали на сходство с методами судостроения, применявшимися в Средиземноморье в римский период. Однако на данный момент нет доказательств того, что эти технологии были напрямую связаны между собой или что между регионами происходил обмен знаниями.

В ходе раскопок учёные также обнаружили человеческие останки и кости животных, в частности лошадей, крупного рогатого скота, овец, свиней и собак. Эти находки могут помочь исследователям понять, что происходило на берегу реки и как использовалась эта территория.

После раскопок все три лодки укрепили стальными опорами и подняли для консервации Фото: Beijing Municipal Institute of Archaeology

Анализ древесины показал, что основным материалом для корпусов была сосна, тогда как в некоторых соединительных и опорных элементах использовалась древесина шелковицы. Выбор различных пород древесины, вероятно, зависел от их прочности и предполагаемого назначения.

После раскопок все три лодки укрепили стальными опорами и подняли для консервации. Их древесина на протяжении веков находилась во влажном состоянии под речными отложениями, поэтому для предотвращения дальнейшего разрушения необходима тщательная обработка.

Исследователи продолжат изучать суда, уделяя особое внимание их конструкции, породам древесины и официальным маркировкам. Их работа может пролить свет на то, как использовались эти лодки, и дать более четкое представление о роли реки Юньдин в торговле и транспорте в периоды династий Хань и Цзинь.

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