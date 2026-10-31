Искала зубы акул, а нашла древний артефакт: студентка обнаружила копье возрастом 4 500 лет (фото)

Во время поисков зубов акулы в Вирджинии студентка-биолог обнаружила каменное острие копья, возраст которого, по оценкам, составляет 4 500 лет. Этот древний артефакт был изготовлен коренными народами тысячи лет назад.

Бруклин Ролф, студентка бакалавриата Университета Мэри Болдуин, обнаружила артефакт 21 сентября, в последний день экологической экскурсии. Исследование было сосредоточено на барьерных островах у восточного побережья Вирджинии, где студенты изучали прибрежную флору и фауну, пишет Live Science.

После обеда Рольф решила осмотреть кучку ракушек и заметила каменный наконечник у залива. Поскольку она искала зубы акулы, то и так обращала внимание на необычные предметы в воде. Она сразу же сообщила об этом профессорам, возглавлявшим экскурсию.

Длина артефакта составляет примерно 15 сантиметров. Местные археологи идентифицировали его как острие типа "Лехай/Коэнс-Криспин" — разновидность каменного орудия коренных общин, которые жили вдоль восточного побережья территории современных Соединённых Штатов примерно 4 500–3 000 лет назад.

Этот артефакт, который иногда называют "широким копьем", мог служить охотничьим оружием или ножом. Находка датируется позднеархаическим периодом, когда доисторические охотники-собиратели использовали каменные орудия для охоты и других повседневных дел.

Этот артефакт, который иногда называют "широким копьем", мог служить охотничьим оружием или ножом

Пол Калло, профессор биологии в Университете Мэри Болдуин и один из руководителей экспедиции, отметил, что обстоятельства, при которых была сделана находка, были исключительными. "Приближался прилив, поэтому острие копья вскоре должно было оказаться под водой", — пояснил он. Калло признался, что "действительно не знал, что сказать", когда студентка показала ему артефакт.

Наконечник был найден на барьерном острове, входящем в территорию, находящуюся в ведении Департамента охраны природы и рекреации штата Вирджиния. Согласно действующим правилам собственности, артефакт теперь принадлежит Содружеству Вирджинии. Археологи забрали его у университетской группы и передали в Департамент исторических ресурсов штата Вирджиния для дальнейшего исследования.

Эта находка является редким материальным свидетельством связи с коренными общинами Америки, которые проживали вдоль Атлантического побережья задолго до появления современных поселений. Его исследование может предоставить учёным дополнительную информацию о древних орудиях труда, методах охоты и жизни в доисторических прибрежных средах.

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