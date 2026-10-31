Шукала зуби акул, а знайшла древній артефакт: студентка виявила спис віком 4 500 років (фото)

Під час пошуків зубів акули у Вірджинії студентка-біологиня знайшла кам'яне вістря спису, вік якого, за оцінками, становить 4 500 років. Цей стародавній артефакт був виготовлений корінними народами тисячі років тому.

Бруклін Ролф, студентка бакалаврату Університету Мері Болдуін, знайшла артефакт 21 вересня, в останній день екологічної екскурсії. Дослідження зосередилося на бар'єрних островах біля Східного узбережжя Вірджинії, де студенти вивчали прибережну флору та фауну, пише Live Science.

Після обіду Рольф вирішила оглянути купку мушель і помітила кам'яний наконечник біля затоки. Оскільки вона шукала зуби акули, то й так звертала увагу на незвичайні предмети у воді. Вона одразу ж повідомила про це професорів, які очолювали екскурсію.

Артефакт має довжину приблизно 15 сантиметрів. Місцеві археологи ідентифікували його як вістря типу "Лехай/Коенс-Кріспін" — різновид кам'яного знаряддя корінних громад, які жили вздовж східного узбережжя території сучасних Сполучених Штатів приблизно 4 500–3 000 років тому.

Цей артефакт, який іноді називають "широким списом", міг слугувати мисливською зброєю або ножем. Знахідка датується пізньоархаїчним періодом, коли доісторичні мисливці-збирачі використовували кам'яні знаряддя для полювання та інших повсякденних справ.

Цей артефакт, який іноді називають "широким списом", міг слугувати мисливською зброєю або ножем

Пол Калло, професор біології в Університеті Мері Болдуін та один із керівників експедиції, зазначив, що обставини, за яких відбулася знахідка, були надзвичайними. "Наближався приплив, тож вістря спису незабаром мало опинитися під водою", — пояснив він. Калло зізнався, що "справді не знав, що сказати", коли студентка показала йому артефакт.

Вістря знайшли на бар'єрному острові, що належить до території, якою опікується Департамент охорони природи та рекреації штату Вірджинія. Згідно з чинними правилами власності, артефакт тепер належить Співдружності Вірджинії. Археологи забрали його в університетської групи та передали до Департаменту історичних ресурсів штату Вірджинія для подальшого дослідження.

Ця знахідка рідкісним матеріальним свідченням зв’язку з корінними громадами Америки, які мешкали вздовж Атлантичного узбережжя задовго до появи сучасних поселень. Його дослідження може надати вченим додаткову інформацію про стародавні знаряддя праці, методи полювання та життя в доісторичних прибережних середовищах.

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